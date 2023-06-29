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АНАЛІТИКА

Долар близький до 7,5-місячного максимуму щодо єни, оскільки центральні банки підтверджують розбіжність у політиці

08:17 29.06.2023 |

Фінанси

 

Долар США коливався близько 7,5-місячного максимуму щодо японської єни після того, як глави відповідних центральних банків підтвердили різку розбіжність у своїх політичних курсах на вчорашній конференції Європейського центрального банку.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, виступаючи на панелі з президентом ЄЦБ Крістін Лагард, керуючим Банку Японії Казуо Уеда та керуючим Банку Англії Ендрю Бейлі, зазначив, що цього року можливі два підвищення ставок, і не виключив можливості підвищення в липні.

Навпаки, Уеда повторив, що «ще доведеться пройти ще деяку відстань» для стійкого досягнення 2% інфляції, що супроводжується достатнім зростанням заробітної плати, умов, які Банк Японії поставив для розгляду можливості виходу з надлегких стимулів.

Зростання долара на цілих 11,55% з кінця березня до 144,62 єни в середу вперше з 10 листопада викликало посилення словесних попереджень з боку японських урядовців цього тижня про те, що рух міг бути надто швидким.

Міністерство фінансів та Банк Японії втрутилися у валютний ринок минулої осені, коли долар зміцнився понад 145 єн.

Валюта США впала на 0,15% - до 144,265 єни вранці в Азії.

Для інтервенції «цього разу поріг може бути вищим, тому що зараз просто менше публічної критики слабкості єни» через зростання фондового ринку, зниження цін на енергоносії та повернення іноземних туристів, сказав Шиничі Кадота, старший валютний стратег Barclays в Токіо.

"Я не збираюся нічого виключати, тому що вони завжди намагаються здивувати", - додав він. «Але для того, щоб це мало стійкий ефект, основна рушійна сила - грошово-кредитна політика - також має змінитись... і ця розбіжність у грошово-кредитній політиці навряд чи зміниться найближчим часом».

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести основних валют, включаючи єну, євро та фунт стерлінгів, практично не змінився на рівні 102,94 після зростання на 0,46% за ніч.

Євро не змінився на рівні 1,09125 долара після падіння на 0,45% у середу. Фунт стерлінгів зріс на 0,07% до $1,26445, трохи компенсувавши падіння на 0,88% на попередній сесії.

Австралійський долар значною мірою проігнорував сильніші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів за травень. Востаннє валюта зросла на 0,3% до $0,66205, відновивши деяке самовладання після падіння на 1,27% у середу.

Резервний банк Австралії ухвалить рішення про політику наступного тижня, і різке зниження загальної інфляції у звіті, опублікованому в середу, змусило трейдерів скоротити шанси на чергове підвищення ставки.

Китайський юань був недалеко від 7,5-місячного мінімуму середи у 7,2694 за долар на офшорних торгах. Інвестори уважно стежать за наступним кроком центрального банку після того, як офіційний обмінний курс було встановлено відповідно до ринкових прогнозів, перервавши дводенну серію жорсткіших, ніж очікувалося, фіксингів.

Грошово-кредитна влада Китаю у вівторок вперше за майже вісім місяців зробила рішучі дії для підтримки падаючого юаня, сигналізуючи про дискомфорт у зв'язку з нещодавньою слабкістю валюти.
За матеріалами: investing.com
 

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