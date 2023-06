Волл-стріт закрилася в плюсі, оскільки оптимістичні економічні дані розвіяли побоювання з приводу уповільнення зростання

Фондові індекси США відновилися у вівторок після недавньої смуги невдач, оскільки оптимістичні економічні дані заспокоїли побоювання інвесторів щодо неминучої рецесії, спричиненої агресивним підвищенням процентних ставок Федеральною резервною системою.

Окремі звіти показали, що нові замовлення на основні капітальні товари, вироблені в США, несподівано зросли в травні, і того ж місяця зросли продажі нових будинків на одну сім'ю, тоді як споживча довіра в США в червні зросла майже до 1,5-річного максимуму.

Дані дали інвесторам привід викупити акції після «досить різкої корекції» на останніх кількох сесіях, сказав Марк Лускіні, головний інвестиційний стратег Janney Montgomery Scott у Філадельфії.

«Те, що ми маємо сьогодні, - це серія економічних релізів, які загалом відповідають умовам економіки, яка продовжує перебувати в режимі зростання, але водночас не передбачають будь-яких умов, які стають надто гарячими».

І лише за кілька днів до закінчення другого кварталу Лускіні сказав, що примітно те, що деякі з найкращих секторів у вівторок, такі як споживчі дискреційні та технологічні, також були найприбутковішими на ринку з початку року.

У той час як економічні дані були обнадійливими, Рис Вільямс, головний стратег Spouting Rock Asset Management, сказав, що ринку, ймовірно, допомогла так звана показуха, коли управляючі фондами додають у свої портфелі активи з чудовими результатами для звітів на кінець кварталу.

«У вас був поганий тиждень на фондовому ринку минулого тижня та поганий день у понеділок. Це просто невелике відновлення», - сказав Вільямс. «У міру того, як ми наближаємося до кінця кварталу, може бути показуха наприкінці кварталу».

Промисловий індекс Dow Jones, що спеціалізується на блакитних фішках, у вівторок перервав шестиденну смугу невдач, тоді як високотехнологічний Nasdaq Composite продемонстрував найкращий результат у першому півріччі за 40 років, а S&P 500 виріс після падіння на п'яти останніх шести сесій.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 212,03 пунктів, або 0,63%, до 33 926,74 пунктів; S&P 500 додав 49,59 пунктів, або 1,15%, до 4 378,41; а Nasdaq Composite додав 219,90 пунктів, або 1,65%, до 13 555,67.

Ознаки економічної стійкості США також сприяли зростанню індексу Dow Transports, що закрився зростанням на 2,7%, та індексу Russell 2000 із малою капіталізацією, який зріс на 1,5%.

А індекс PHLX Housing збільшився на 2,99% після досягнення історичного максимуму у вівторок.

Трейдери розраховували приблизно у 77% вірогідність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 5,25%-5,50% на своєму липневому засіданні, згідно з інструментом CME Group Fedwatch, порівняно з 74,4% на день раніше.

Цього тижня очікується більше економічних даних, зокрема ключовий показник інфляції, а також виступ голови ФРС Джерома Пауелла на форумі Європейського центрального банку в Сінтрі, Португалія, які можуть дати сигнали щодо динаміки відсоткових ставок.

Яструбові коментарі Пауелла минулого тижня загальмували ралі американських акцій, яке підштовхнуло S&P 500 і Nasdaq до річного максимуму, а Dow - до шестимісячного піку.

Незважаючи на недавню слабкість ринку, зростання акцій, оптимістичний сезон звітності та надії на те, що ФРС скоро припинить посилення грошово-кредитної політики, привели основні індекси до квартального зростання.

Ринкові важкоатлети Microsoft Corp та Apple Inc були одними з найсильніших складових S&P 500 під час сесії, поряд з Amazon.com Inc, Tesla Inc та Nvidia Corp.

Акції Meta Platforms Inc. зросли на 3% після того, як Citigroup підвищила цільову ціну на акції.

Акції Snowflake подорожчали на 4,2% після того, як компанія, що займається аналітикою хмарних даних, оголосила про партнерство з Nvidia, яке дозволить клієнтам створювати моделі штучного інтелекту з використанням власних даних.

Акції Walgreens Boots Alliance впали на 9,3%, оскільки аптечна мережа знизила річний прогноз прибутку через зниження попиту на тести та вакцини від COVID-19.

Інші аптечні мережі, у тому числі CVS Health Corp та Rite Aid Corp, також впали.

Акції Lordstown Motors Corp впали на 17,2% після того, як американський виробник електричних вантажівок подав заяву про захист від банкрутства та виставив себе на продаж.

Зростаючі випуски на NYSE перевищували кількість зниклих у співвідношенні 2,55 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,54 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 46 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 64 нових максимуми та 150 нових мінімумів.

На біржах США 10,16 млрд акцій перейшли з рук до рук порівняно із середнім показником в 11,63 млрд за останні 20 сесій.