Волл-стріт впала, оскільки інвестори дивляться на Росію, підвищення ФРС, кінець кварталу

Американські фондові індекси закрилися в понеділок зниженням, оскільки інвестори побоювалися робити ставки на ризикованіші активи, поки не побачили результату перерваного заколоту в росії на вихідних.

Повстання російських найманців порушило питання майбутнього прутіна. У той час як путін у понеділок подякував найманцям і командирам, які відступили, щоб уникнути кровопролиття, Державний департамент США заявив, що ситуація в росії залишається динамічною.

Акції зростання були одними з найвагоміших в основних індексах, при цьому акції Meta Platforms Inc, Alphabet Inc та Tesla Inc різко впали.

Минулого тижня американські акції впали після нещодавнього ралі, коли високотехнологічний Nasdaq перервав свою восьмитижневу серію перемог після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл дав зрозуміти, що попереду можуть бути нові підвищення процентних ставок.

"Не схоже, що все стало ясно", - сказала Керол Шлейф, директор з інвестицій сімейного офісу BMO в Міннеаполісі, маючи на увазі Росію. «Ніхто не знає, як виглядатиме остаточна структура влади в Росії».

«Сьогодні трейдерам важко зрозуміти, чи хочуть вони бути в наступі чи в обороні, тож вони мають підтримку в обох таборах. Вони не знають, в який бік повернеться ринок», - сказала вона.

Невизначеності додає початок останнього тижня другого кварталу, за кілька тижнів до сезону фінансової звітності. За словами Шлейфа, це викликало фіксацію прибутку в акціях зростання, які різко виросли цього року.

За словами Кріса Заккареллі, головного інвестиційного директора Independent Advisor Alliance, Шарлотта, Північна Кароліна, інвестори також перевірили аутсайдерів з початку року, таких як акції вартісних компаній та компаній із малою капіталізацією.

«Теми, які не користуються популярністю у 2023 році, працюють на сьогоднішній день. Можливо, через відсутність реального ризику на день або у вихідний день ви поїдете на полювання за вигідними покупками», - сказав Заккареллі.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 12,72 пунктів, або 0,04%, до 33 714,71 пунктів; S&P 500 втратив 19,51 пунктів, або 0,45%, до 4328,82 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 156,74 пунктів, або 1,16%, до 13 335,78 пунктів.

Лідером зростання галузевого індексу став енергетичний сектор, який виріс на 2,2% на тлі зростання цін на нафту, тоді як інвестори врівноважували побоювання з приводу зростання світового попиту майбутніми перебоями в постачаннях, які можуть погіршитися через політичну нестабільність у Росії.

Цього тижня очікується безліч економічних даних, включаючи ключовий індикатор інфляції, товари тривалого користування та індекс споживчих настроїв університету Мічігану, а також виступ Пауелла, який може пролити світло на плани ФРС з підвищення ставок.

Згідно з інструментом Fedwatch CMEGroup, більшість політиків прогнозують щонайменше ще два підвищення ставки на чверть пункту до кінця року, хоча трейдери роблять ставку лише на одне підвищення у липні.

Щодо окремих акцій, акції Pfizer Inc впали на 3,7% після того, як виробник ліків заявив, що припиняє розробку експериментальних ліків від ожиріння та діабету через підвищений рівень ферментів печінки у пацієнтів у клінічних дослідженнях.

Акції Alphabet впали на 3,3% після того, як UBS знизив рейтинг акцій до "нейтрального", тоді як акції Tesla впали на 6% після того, як Goldman Sachs знизив рейтинг виробника електромобілів до "нейтрального".

Акції Lucid Group зросли на 1,5% після укладання угоди з британською Aston Martin, за якою виробник електромобілів отримає 3,7% акцій компанії.

Акції PacWest зросли на 4% після того, як приватна інвестиційна компанія Ares Management заявила, що придбала у кредитора портфель спеціальних фінансових кредитів на суму 3,5 мільярда доларів.

Але акції Carnival впали на 7,6% після того, як круїзний оператор прогнозував прибуток у третьому кварталі нижче за очікування Уолл-стріт.

Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,91 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,15 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми та 154 нових мінімуми.

На біржах США 9,28 млрд акцій перейшли з рук до рук порівняно із середнім показником в 11,62 млрд за останні 20 сесій.