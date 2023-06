Фондові індекси США закрилися зростанням, оскільки дані щодо інфляції підживлюють ставки на паузу у підвищенні ставок

S&P 500 і Nasdaq у вівторок досягли найвищого рівня за 14 місяців після того, як дані показали скромне зростання споживчих цін у травні, що посилило ставки на те, що Федеральна резервна система не підвищуватиме процентні ставки в середу.

Nvidia підскочила на 3,9%, ставши першим виробником чіпів, що завершив торгову сесію з ринковою капіталізацією понад 1 трильйон доларів після того, як менший конкурент Advanced Micro Devices представив оновлену інформацію про свою стратегію штучного інтелекту, яка не справила враження на інвесторів. AMD упала на 3,6%.Акції зросли після того, як звіт Міністерства праці США показав, що індекс споживчих цін (ІСЦ) зріс на 0,1% минулого місяця після стрибка на 0,4% у квітні, при цьому базова інфляція залишилася незмінною на рівні 0,4%. .У річному обчисленні загальна інфляція збільшилася менш ніж на 4,0%, ніж передбачалося, що відображає зниження вартості енергетичних продуктів та послуг, включаючи бензин та електроенергію."Якщо ФРС шукала дані, щоб сказати: "Ми збираємося зробити паузу в червні", я думаю, вони отримали їх сьогодні", - сказала Ліз Янг, голова відділу інвестиційної стратегії SoFi в Нью-Йорку.«Це ще один із тих (показників), які ви можете використати, як заманеця, щоб довести свою позицію. Якщо ви хочете бути оптимістичним, ви кажете, що інфляція знизилася більш ніж на 50% з моменту свого піку. Якщо ви хочете бути ведмежим, ви можете сказати, що інфляція, як і раніше, більш ніж удвічі перевищує цільовий показник ФРС», — сказав Янг.Згідно з CME Fedwatch Tool, трейдери оцінили ймовірність того, що центральний банк США збереже відсоткові ставки в діапазоні 5–5,25% у середу, із ймовірністю 93%, та ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів у липні з ймовірністю 62%.Базовий індекс S&P 500 відновився приблизно на 22% порівняно з мінімумом закриття у жовтні 2022 року, значною мірою завдяки зростанню таких важкоатлетів ринку, як Apple Inc, Nvidia Corp та Tesla Inc. Останнім часом такі сектори, як енергетика та матеріали, також зросли. як акції малої капіталізації.Акції китайських компаній, що котируються в США, зросли після того, як центральний банк Китаю вперше за 10 місяців знизив ставку за короткостроковими кредитами. Alibaba Group додала 1,9%, а JD.com – 3,5%.S&P 500 піднявся на 0,69% і завершив сесію на позначці 4369,01 пунктів.Nasdaq додав 0,83% до 13573,32 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,43% до 34 212,12 пункту.Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 11,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.Десять 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі із сировинними товарами, на 2,33%, за якими відбулося зростання промислових індексів на 1,16%.Індекс Russell 2000 компаній із малою капіталізацією підскочив на 1,2% до тримісячного максимуму.Акції Intel Corp зросли на 2,5% після повідомлення про те, що виробник чіпів веде переговори з підрозділом SoftBank Group Corp, щоб стати якірним інвестором у своєму первинному публічному розміщенні.Папери Bunge Ltd подорожчали на 2,5% після того, як американський торговець зерном та підтримувана Glencore Viterra заявили про злиття для створення сільськогосподарського торгового гіганта вартістю близько 34 мільярдів доларів, включаючи борги.Найактуальнішими акціями в S&P 500 була Tesla Inc: під час сесії було обмінено акцій на суму 40,8 мільярда доларів. Акції виросли на 3,55%.Зростаючі випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 4 до 1.S&P 500 показав 43 нових максимуму та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 135 нових максимумів та 47 нових мінімумів.