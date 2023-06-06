Азіатські фондові індекси зростають з надією на паузу ФРС

Більшість азіатських акцій трохи зросли у вівторок, продовживши відновлення після недавніх мінімумів, оскільки слабкі дані США посилили надії на те, що Федеральна резервна система матиме мало можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Гонконгський Hang Seng продемонстрував найкращі результати за день, піднявшись на 1,1%, оскільки продовжив відновлення після шестимісячних мінімумів. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite також зросли приблизно на 0,3% кожен, оскільки інвестори купили сильно знецінені китайські ринки, сподіваючись на відновлення економіки в кінці цього року.

Технологічні біржі виграли від надій на менш яструбину політику ФРС: зважений індекс Тайваню зріс на 0,4%. TWII також було підтримано зростанням на 0,9% акцій виробника чіпів TSMC після того, як він відзначив найкращу другу половину 2023 року на тлі відновлення попиту на чіпи.

Ширші азіатські ринки зросли: японський Nikkei 225 додав 0,2%, а ширший TOPIX виріс на 0,3%. Обидва індекси торгуються близько 33-річних максимумів, чому сприяв недавній оптимізм із приводу сильного сезону звітності в Японії та перспективи «голубиного» Банком Японії.

Ця думка отримала підтримку у вівторок після того, як дані про витрати домогосподарств у Японії істотно не виправдали очікувань за квітень, тоді як загальний дохід від заробітної плати залишався слабким на тлі глобальних економічних перешкод, що посилюються.

Це свідчить про слабкі короткострокові перспективи інфляції у Японії, про менший тиск на Банк Японії, щоб він почав згортати свою надм'яку грошово-кредитну політику.

Австралійський індекс ASX 200 був одним з небагатьох, які впали на 0,5% напередодні рішення Резервного банку за процентною ставкою.

Ринки розділилися з приводу того, чи підвищуватиме РБА ставки, на тлі ознак того, що економічне зростання в Австралії сповільнюється. Дані у вівторок показали, що хоча в першому кварталі країна продемонструвала більший, ніж очікувалося, профіцит рахунку поточних операцій, несподіване скорочення позитивного сальдо торговельного балансу, схоже, знизить ВВП на 0,2 процентних пункти в першому кварталі.

Але інфляція в Австралії несподівано зросла у квітні, що може покласти на РБА додаткову відповідальність щодо підвищення ставок.

Увага також була зосереджена на засіданні ФРС наступного тижня на тлі неоднозначних сигналів про подальше підвищення відсоткових ставок у США. Дані у понеділок показали, що сектор послуг США у травні практично не зростав, що вказує на подальше уповільнення економічного зростання на тлі високих процентних ставок та інфляції.

Але показники ринку праці та інфляції, як і раніше, перевершують очікування у квітні та травні, що, у свою чергу, може підштовхнути ФРС до подальшого підвищення ставок.