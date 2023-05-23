Азіатські акції падають, тому що ралі в Японії зупинилося, невизначеність зі стелею боргу зберігається

Більшість азіатських акцій упали у вівторок на тлі відсутності ознак того, що американські законодавці близькі до підвищення стелі держборгу, а ралі на японських ринках зараз видихається після досягнення 33-річного максимуму.

Індекс Nikkei 225 згорнув раннє зростання і впав на 0,6% з 33-річного максимуму, у той час як TOPIX втратив 0,4%, оскільки ринки запитали, як довго може продовжуватися нещодавнє ралі місцевих акцій.

Японські акції останні два тижні були на підйомі, чому значною мірою сприяли сильні сезонні звіти та ставки на те, що Банк Японії збереже свою ультра-голубину політику.

Дані у вівторок показали, що виробничий сектор країни несподівано зріс у травні, тоді як зростання в секторі послуг досягло рекордно високого рівня, що вказує на деяку стійкість третьої за величиною економіки світу.

Але оскільки акції зараз торгуються на рівнях, які востаннє спостерігалися в епоху бульбашок 1990-х років, трейдери розраховували на певну консолідацію.

Китайські ринки також впали у вівторок, оскільки ринки побоювалися відновлення напруженості в торгівлі між Китаєм і США після того, як Китай заборонив продавати деякі продукти Micron Technology Inc з мікрувань безпеки.

Китайські індекси також зазнали різких втрат у травні, оскільки низка економічних індикаторів показала, що відновлення після COVID у країні видихається.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,5% кожен, у той час як втрати китайських акцій, зареєстрованих у Гонконгу, призвели до зниження Hang Seng на 0,4%.

Інвестори розцінили невдачу Micron як відповідь на введення Білим домом суворих обмежень на експорт напівпровідникових технологій до Китаю. Але цей крок також викликав деяке зростання акцій азіатських виробників мікросхем, оскільки ринки зробили ставку на те, що місцеві виробники звернуться до регіональних виробників мікросхем для задоволення своїх вимог.

Ширші азіатські ринки були стримані, оскільки законодавці США не змогли домовитися про угоду щодо підвищення стелі боргу та запобігання дефолту. Проте президент Джо Байден і спікер палати представників Кевін Маккарті висловили оптимізм з приводу переговорів, що тривають, і применшили побоювання з приводу дефолту США.

Перспектива дефолту США, як і раніше, тримала азіатські ринки у напрузі, оскільки трейдери побоювалися економічних наслідків такої події. Слабкі економічні показники з Китаю також знизили настрої щодо азіатських акцій.

Серед аутсайдерів південнокорейський KOSPI виріс на 0,7% завдяки даними, що свідчать про відновлення споживчих настроїв, а австралійський ASX 200 зріс на 0,3%. Дані про ділову активність в Австралії за травень також виявилися вищими за очікування, але в обробній промисловості, як і раніше, спостерігається спад.

У Південно-Східній Азії індекс SET у Таїланді впав на 0,2%, залишаючись під тиском, оскільки ринки очікували на формування нового уряду після несподіваної перемоги опозиції на виборах, що відбулися минулого тижня.