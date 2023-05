Індекси Волл-стріт закрилися різноспрямовано, оскільки інвестори чекають на переговори про стелю боргу

Волл-стріт завершила понеділок різноспрямовано: Nasdaq допомогло зростання Alphabet та Meta Platforms, у той час як S&P 500 закрився майже без змін, оскільки інвестори утримувалися від великих ставок напередодні нового раунду переговорів щодо підвищення стелі держборгу США.

Президент США Джо Байден і високопосадовець у Конгресі Кевін Маккарті мали зустрітися в понеділок, щоб обговорити підвищення стелі федерального боргу, всього за 10 днів до того, як Сполучені Штати можуть зіткнутися з безпрецедентним дефолтом.

«Інвестори здебільшого кажуть: «Ми даємо щонайменше 60:40 ймовірність того, що вони дійдуть угоди вчасно», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

«Угода може бути просто продовженням, відкладаючи її на потім, щоб ухвалити рішення про стелю боргу, коли вони також обговорять бюджети у вересні».

Індекс S&P 500 зріс на 0,02% - до 4192,63 пункту.

Індекс Nasdaq Composite зріс на 0,50% до 12 720,78 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,42% до 33 286,58 пунктів.

Коментарі президента ФРБ Сент-Луїса Джеймса Булларда у понеділок про те, що Федеральній резервній системі, можливо, все ще необхідно підвищити базову процентну ставку ще на півпункту цього року, підштовхнули долар США вгору.

Цього тижня інвестори шукатимуть підказки про грошово-кредитну політику від багатьох спікерів ФРС та ключових даних, таких як квітневий індекс витрат на особисте споживання (PCE) та товари тривалого користування.

Значення індексу PCE, кращого індикатора інфляції для ФРС, буде опубліковано у п'ятницю.

Акції, пов'язані з технологіями, зросли: Alphabet Inc додала 1,87%, а Meta Platforms Inc додала 1,1%.

"У міру того, як драма зі стелею боргу посилюється, акції технологічних компаній з мега-капіталізацією стали новим фаворитом захисної торгівлі Уолл-стріт", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

Акції Apple Inc впали на 0,55% після того, як Loop Capital знизив рейтинг акцій виробника iPhone до "тримати" з "купувати", що стало першим зниженням рейтингу за п'ять місяців, згідно з даними Refinitiv.

Пекін заборонив виробнику мікросхем Micron Technology Inc продавати мікросхеми пам'яті ключовим галузям промисловості країни, внаслідок чого його акції впали на 2,85%. Крок був сприйнятий, як посилення торгової напруги між США та Китаєм.

Акції регіональних банків виросли на новинах про те, що PacWest Bancorp погодилася продати портфель із 74 кредитів на будівництво нерухомості дочірньої компанії Kennedy-Wilson Holdings Inc.

Акції PacWest виросли майже на п'яту частину, випередивши акції деяких інших регіональних банків.

Акції великих кредиторів знизилися: JPMorgan Chase & Co знизився на 0,8%, незважаючи на те, що компанія заявила, що її чистий процентний дохід зросте на $3 млрд, оскільки відсоткові платежі збільшаться у зв'язку з купівлею збанкрутілого банку First Republic Bank у цьому. року.

"Усі мають бути готові до того, що з цього моменту ставки підвищаться", - заявив генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон на дні інвесторів банку в понеділок. "П'ять відсотків недостатньо для фондів ФРС - я радив це клієнтам і банкам, ви повинні бути готові до шести, семи".

Акції Pfizer Inc зросли більш ніж на 5% після того, як його ліки від діабету в проміжній стадії випробувань за участю пацієнтів з діабетом 2 типу призвели до втрати ваги, аналогічної до втрати Ozempic від Novo Nordisk, показали дані, опубліковані в медичному журналі.

Акції Greenhill & Co виросли більш ніж удвічі після того, як Mizuho Financial Group Inc купила американську консультаційну фірму зі злиття та поглинання за 550 мільйонів доларів, включаючи борг.

Компонент Dow Chevron впав на 1,8% після того, як найбільша нафтова компанія заявила, що придбає PDC Energy Inc в рамках угоди з повним пакетом акцій за 7,6 млрд. доларів, включаючи борг.

Число випусків, що зростають, на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,54 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,74 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та дев'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 88 нових максимумів та 78 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.