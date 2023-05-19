Японський Nikkei лідирує у зростанні на азіатських ринках; побоювання щодо Китаю та ФРС обмежують зростання

Більшість азіатських фондових ринків зросли в п'ятницю та налаштовані на позитивний тиждень на тлі оптимізму щодо підвищення стелі боргу США, хоча побоювання з приводу уповільнення відновлення економіки Китаю та яструбиної політики Федерального резерву обмежували зростання.

Японський індекс Nikkei 225 випереджає своїх конкурентів п'яту сесію поспіль, піднявшись на 1% до найвищого рівня з "епохи бульбашок" 1990-х років. Ширший TOPIX додав 0,5% і був на рекордно високому рівні.

Ралі було викликано поєднанням сильних корпоративних доходів, стійкості японської економіки та ставок на те, що Банк Японії збереже свою надм'яку грошово-кредитну політику.

Це призвело до того, що трейдери здебільшого проігнорували п'ятничні дані, які показали, що споживча інфляція в Японії зросла у квітні, повернувшись до 40-річних максимумів і потенційно віщуючи посилення тиску на японську економіку.

Азіатські ринки в цілому зросли в п'ятницю, відстежуючи зростання Волл-стріт на тлі зростаючаого оптимізму, щодо того, що політики близькі до укладання угоди про підвищення стелі держборгу США і запобігання дефолту.

Південнокорейський KOSPI додав 0,8%, а зважений тайванський індекс зріс на 0,4%. Австралійський індекс ASX 200 також додав 0,7% на тлі ставок, що зростають, на те, що Резервний банк збереже відсоткові ставки на колишньому рівні в червні.

Але ширше зростання стримувалося побоюваннями щодо уповільнення постковідного відновлення економіки Китаю після низки слабших, ніж очікувалося, показників цього тижня. Мляві показники за квітень передбачають складний другий квартал для китайської економіки, незважаючи на сильний початок року.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite не змінилися після того, як весь тиждень відставали від своїх аналогів, тоді як гонконгський Hang Seng упав на 1%.

На Hang Seng також вплинули збитки гіганта електронної комерції Alibaba Group, які впали на 5,3% після того, як прибуток за перший квартал не виправдав оцінок. Група стикається із уповільненням попиту в Китаї в міру розвитку цифрових ринків країни та посилення конкуренції з боку інших гравців.

Споживчі витрати в Китаї залишилися нижчими за консенсус-прогноз, незважаючи на різке відновлення після мінімумів епохи COVID, оскільки споживачі побоювалися великих покупок в умовах слабкої економічної ситуації.

Яструбові сигнали від представників Федеральної резервної системи США також вразили ринки, оскільки все більше політиків попереджали, що тривка інфляція може довше утримувати ставки на високому рівні і потенційно може призвести до нових підвищення.

Їхні попередження прозвучали перед дискусією з головою Джеромом Пауеллом, яка має відбутися сьогодні та має дати більше інформації про грошово-кредитну політику.