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Азіатські акції зростають, Китай відстає на даних, що розчаровують
08:11 16.05.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків зросли у вівторок, відстежуючи деяку стійкість акцій США напередодні ввечері, оскільки ринки очікували нових сигналів від найбільшої економіки світу, хоча ширше зростання стримується невтішними економічними даними Китаю.
Перевага японського індексу Nikkei 225 збереглася: індекс зріс на 0,9% до 18-місячного максимуму, оскільки сильний сезон звітності у першому кварталі та «голубиний» Банк Японії зробили місцеві акції надзвичайно привабливими.
Nikkei також був серед азіатських бірж із найкращими показниками за останній місяць за цим показником, оскільки грошово-кредитні умови в іншому світі залишалися напруженими.
З іншого боку, китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,1%, в той час як індекс Shanghai Composite не змінився, оскільки дані промислового виробництва та роздрібних продажів за квітень не виправдали очікувань. Хоча обидва показники, як і раніше, стабільно зростають порівняно з попереднім місяцем, їх відставання від ринкових очікувань ще більше вказує на ступінчасте відновлення найбільшої економіки Азії.
Невтішні дані з'явилися після слабших, ніж очікувалося, даних щодо імпорту, інфляції та ділової активності на початку цього місяця, які вказали на уповільнення відновлення економіки, незважаючи на відміну заходів щодо боротьби з COVID на початку цього року.
Проте втрати китайських акцій були обмеженими, оскільки слабкі дані призвело до ставки на те, що Народний банк ще більше послабить політику, щоб підтримати зростання. Наразі аналітики готуються до зниження основної ставки за кредитами банку на 25 базисних пунктів наступного місяця, що призведе до зниження процентних ставок до рекордно низького рівня.
Побоювання з приводу Китаю також обмежували зростання на ширших азіатських ринках з огляду на роль країни як домінуючого торгового партнера у регіоні. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,4%, а південнокорейський KOSPI додав 0,3%.
Зростання індексу KOSPI також стримувалося даними, що свідчать про зниження експортних цін, що продовжується, протягом квітня, хоча темпи падіння цін були меншими, ніж очікувалося.
Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2%, оскільки орієнтовані на експорт акції сприйняли негативні сигнали через ознаки слабкості в Китаї, їхньому найбільшому ринку. Приватне опитування також показало, що настрої споживачів суттєво погіршилися на початку травня після несподіваного підвищення процентної ставки Резервним банком.
Ширші азіатські ринки сприйняли деякі позитивні сигнали з Уолл-стріт, і тепер основна увага приділяється низці економічних показників США, які мають бути опубліковані цього тижня. Декілька офіційних осіб Федеральної резервної системи також мають виступити з промовою, насамперед голова Джером Пауелл у п'ятницю.
У центрі уваги також залишалися переговори щодо підвищення стелі боргу США, оскільки політики попередили про потенційний дефолт боргу до 1 червня.
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