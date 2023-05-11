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Азіатські фондові індекси не змінилися на тлі слабких сигналів Китаю, індекс споживчих цін у США мало обнадіює
08:33 11.05.2023 |
Більшість азіатських акцій у четвер коливалися від нуля до мінімуму, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в Китаї вказали на уповільнення відновлення економіки в найбільшій економіці регіону, тоді як змішані дані щодо інфляції в США також мають вплив.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite змінилися менш ніж на 0,1% у будь-якому напрямку, оскільки дані показали, що споживча інфляція в країні у квітні практично не зросла, тоді як інфляція виробників впала до найнижчого рівня майже за три роки.
Свідчення, що послідували за розчаровуючими торговими даними з країни цього тижня, викликали більше сумнівів щодо відновлення економіки Китаю після пандемії COVID-19 та погіршили ставлення до його ринків.
Слабкість у Китаї поширилася на Гонконг, де Hang Seng втратив 0,2%. Але виробник електромобілів Li Auto Inc був одним із небагатьох випадаючих за день, подорожчавши на цілих 16% після того, як він отримав неймовірний прибуток у першому кварталі.
Інші ринки, які відкриті для Китаю, також залишалися під тиском. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2% через сильне падіння гірничодобувних компаній, що залежать від Китаю, тоді як тайванський зважений індекс втратив 0,5%.
Японський індекс Nikkei 225 не змінився, оскільки інвестори очікували на нові квартальні доходи від країни. Технологічний інвестиційний гігант SoftBank Group Corp. збирається звітувати про свої доходи після дзвінка у четвер.
Тим не менш, Nikkei торгувався близько дев'ятимісячного максимуму після низки стійких доходів від найбільших торгових будинків країни на початку цього місяця.
Ширші азіатські ринки були приглушені, оскільки трейдери перетравлювали змішані дані щодо споживчої інфляції в США. Незважаючи на те, що в квітні показник знизився трохи більше, ніж очікувалося, він все ж таки залишався значно вищим за річний цільовий показник Федеральної резервної системи в 2%.
Інфляція у місячному вирахуванні також збільшилася, що вказує на те, що ціновий тиск у США залишається стійким і навряд чи викличе менш яструбину позицію Федерального резерву в найближчі місяці.
У той час, як ринки загалом очікують, що ФРС збереже процентні ставки на своєму червневому засіданні, інвестори також зменшують очікування зниження ставок цього року.
Перспектива того, що відсоткові ставки в США залишаться на вищому рівні протягом тривалого часу, не обіцяє нічого хорошого для орієнтованих на ризик азіатських ринків, оскільки грошово-кредитні умови посилюються в усьому світі.
Тим не менш, деякі азіатські ринки отримали підтримку від нижчих показників інфляції в США, а також сильного нічного закриття акцій технологічних компаній США. Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 трохи зросли на початку торгів, а південнокорейський KOSPI додав 0,4%.
Індекс Philippine Composite зріс на 0,5% після того, як дані показали, що економіка країни у першому кварталі зросла більше, ніж очікувалося.
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