Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські акції падають на тлі занепокоєння перед пудбікацією індекса споживчих цін, Китай збільшує втрати

08:24 10.05.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських фондових бірж впали в середу, оскільки ринки пригальмували перед виходом ключових даних щодо споживчої інфляції в США, які будуть опубліковані сьогодні, а китайські біржі впали другу сесію поспіль після торгових показників, що розчаровують.

Китайські індекси Shanghai Composite та Shanghai Shenzhen CSI 300 впали на 1,2% і 0,8% відповідно, відстежуючи слабші, ніж очікувалося, дані щодо імпорту, які посилили побоювання, що відновлення економіки в країні вичерпується.

Китайський експорт також зростав повільнішими темпами порівняно з попереднім місяцем, що вказує на тривкий тиск на великий виробничий сектор країни. Низка слабких економічних даних змусила трейдерів засумніватися у широті відновлення економіки Китаю цього року, оскільки країна відновлюється після трьох років заходів щодо боротьби з COVID.

Втрати в Китаї поширилися на ринки з великою торговельною залежністю від країни: гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,6%, а зважений тайванський індекс і південнокорейський KOSPI втратили 0,8% і 0,1% відповідно.

Австралійський індекс ASX 200 також втратив 0,3% на цьому тлі, через втрати в акціях гірничодобувних компаній, орієнтованих на Китай.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,4% з майже дев'ятимісячного максимуму, оскільки трейдери використали схильність до відмови від ризику, щоб зафіксувати сильне зростання недавнього прибутку. Високі корпоративні доходи та очікування м'якої грошово-кредитної політики сприяли блискучому ралі Nikkei за останній місяць, що зробило його одним із найкращих азіатських ринків у квітні.

Враховуючи, що Банк Японії має намір у найближчому майбутньому дотримуватися ультрам'якої грошово-кредитної політики, очікується, що Nikkei найближчими днями підніметься вище.

Азіатські ринки в цілому відступили, йдучи за слабким випередженням з боку Волл-стріт, оскільки інвестори стали обережні напередодні даних щодо інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані у середу.

Очікується, що дані покажуть, що інфляція у квітні знизилася ще більше, але залишається набагато вищою за цільовий показник Федеральної резервної системи в 2% на рік, що може призвести до більш жорстких заходів з боку центрального банку.

Хоча очікується, що цього року відсоткові ставки в США досягли піку, ринки знижують свої очікування щодо будь-якого потенційного зниження ставок цього року, а це означає, що вартість запозичень у США залишатиметься високою.

Очікується, що це чинитиме тиск на активи, орієнтовані на ризик, і обмежить будь-який значний потенціал зростання азіатських акцій після важкого 2022 року.

Обговорення ліміту боргу США також послаблювали настрої, оскільки не було прогресу у запобіганні дефолту США до передбачуваного терміну 1 червня.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0883
  0,2597
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3200  0,04 0,10 37,8508  0,03 0,07
EUR 40,8080  0,02 0,06 41,6132  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес