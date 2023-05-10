Азіатські акції падають на тлі занепокоєння перед пудбікацією індекса споживчих цін, Китай збільшує втрати

Більшість азіатських фондових бірж впали в середу, оскільки ринки пригальмували перед виходом ключових даних щодо споживчої інфляції в США, які будуть опубліковані сьогодні, а китайські біржі впали другу сесію поспіль після торгових показників, що розчаровують.

Китайські індекси Shanghai Composite та Shanghai Shenzhen CSI 300 впали на 1,2% і 0,8% відповідно, відстежуючи слабші, ніж очікувалося, дані щодо імпорту, які посилили побоювання, що відновлення економіки в країні вичерпується.

Китайський експорт також зростав повільнішими темпами порівняно з попереднім місяцем, що вказує на тривкий тиск на великий виробничий сектор країни. Низка слабких економічних даних змусила трейдерів засумніватися у широті відновлення економіки Китаю цього року, оскільки країна відновлюється після трьох років заходів щодо боротьби з COVID.

Втрати в Китаї поширилися на ринки з великою торговельною залежністю від країни: гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,6%, а зважений тайванський індекс і південнокорейський KOSPI втратили 0,8% і 0,1% відповідно.

Австралійський індекс ASX 200 також втратив 0,3% на цьому тлі, через втрати в акціях гірничодобувних компаній, орієнтованих на Китай.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,4% з майже дев'ятимісячного максимуму, оскільки трейдери використали схильність до відмови від ризику, щоб зафіксувати сильне зростання недавнього прибутку. Високі корпоративні доходи та очікування м'якої грошово-кредитної політики сприяли блискучому ралі Nikkei за останній місяць, що зробило його одним із найкращих азіатських ринків у квітні.

Враховуючи, що Банк Японії має намір у найближчому майбутньому дотримуватися ультрам'якої грошово-кредитної політики, очікується, що Nikkei найближчими днями підніметься вище.

Азіатські ринки в цілому відступили, йдучи за слабким випередженням з боку Волл-стріт, оскільки інвестори стали обережні напередодні даних щодо інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані у середу.

Очікується, що дані покажуть, що інфляція у квітні знизилася ще більше, але залишається набагато вищою за цільовий показник Федеральної резервної системи в 2% на рік, що може призвести до більш жорстких заходів з боку центрального банку.

Хоча очікується, що цього року відсоткові ставки в США досягли піку, ринки знижують свої очікування щодо будь-якого потенційного зниження ставок цього року, а це означає, що вартість запозичень у США залишатиметься високою.

Очікується, що це чинитиме тиск на активи, орієнтовані на ризик, і обмежить будь-який значний потенціал зростання азіатських акцій після важкого 2022 року.

Обговорення ліміту боргу США також послаблювали настрої, оскільки не було прогресу у запобіганні дефолту США до передбачуваного терміну 1 червня.