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АНАЛІТИКА

НБУ припускає зниження облікової ставки наприкінці 2023 року

 

Зниження облікової ставки НБУ, від якої залежить вартість кредитів, може відбутися наприкінці 2023 року. Рішення буде пов'язано з пом'якшенням валютних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 26 квітня, під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%

Згідно з повідомленням, дев'ять членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25% у квітні. Двоє членів КМП висловилися за зниження облікової ставки до 24% у квітні.

Усі члени КМП очікують збереження доволі жорстких монетарних умов і надалі, хоча їх бачення щодо темпу і часу переходу до зниження облікової ставки відрізняється.

Більшість учасників дискусії вважають, що на кінець 2023 року НБУ може знизити облікову ставку до 21%. Вони здебільшого зійшлися в думці, що оптимальним часом для початку циклу зниження ставки є IV квартал.

"Такий таймінг зумовлюється пріоритетністю завдання з пом'якшення частини валютних обмежень. На початковому етапі валютної лібералізації незмінна облікова ставка буде важливим інструментом управління очікуваннями та ризиками. Щойно НБУ матиме достатньо підтверджень щодо контрольованості курсових та інфляційних процесів в умовах пом'якшення адміністративних обмежень, він зможе розпочати цикл зниження облікової ставки без створення загроз для макрофінансової стабільності", - йдеться в повідомленні.

Ці члени КМП також погодилися, що потенціал зниження облікової ставки на горизонті монетарної політики суттєво обмежений негативними наслідками війни. Україна потребуватиме значного часу для відновлення виробничих потужностей, експорту та повернення вимушених мігрантів, тоді як потреби в імпорті на етапі відновлення будуть значними.

"За таких умов підтримання курсової стійкості вимагатиме від НБУ проведення послідовної політики із забезпечення високої привабливості заощаджень у гривні і зниження тиску на міжнародні резерви. З урахуванням очікуваної міжнародної допомоги, яка закриватиме дефіцит поточного рахунку, у 2024 році НБУ зможе продовжити зниження облікової ставки, яке, однак, буде досить повільним", - зазначили в НБУ.

На думку переважної більшості членів КМП, наприкінці наступного року облікова ставка становитиме 18%.
За матеріалами: РБК-Україна
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