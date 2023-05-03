Американські індекси впали на 1%, оскільки регіональні банки падають, інвестори турбуються щодо дій ФРС

Основні фондові індекси США впали більш ніж на 1% кожен, оскільки акції регіональних банків впали через відновлення побоюваннь, з приводу фінансової системи, а інвестори спробували оцінити, скільки ще часу може знадобитися Федеральній резервній системі для підвищення процентних ставок.

Очікується, що в середу ФРС оголосить про підвищення ставок на 25 базисних пунктів, і інвестори з нетерпінням чекають на будь-які сигнали від центрального банку про те, чи буде це останнє підвищення на даний момент, чи можливо подальше підвищення, якщо інфляція залишиться високою.

Регіональний банківський індекс KBW впав на 5,5%, що стало найбільшим денним відсотковим падінням із 13 березня. У ході сесії він досяг найнижчого рівня з листопада 2020 року.

Акції енергетичних компаній впали разом із цінами на нафту, оскільки інвестори побоювалися можливого дефолту США.

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що федеральний уряд може бути не в змозі виконати всі свої платіжні зобов'язання до 1 червня, якщо не буде ухвалено закон про підвищення ліміту запозичень Вашингтона.

Енергетичний сектор S&P 500 впав на 4,3%, більше, ніж будь-який інший великий сектор, за ним йдуть фінансові показники S&P, які впали на 2,3%.

Регіональні банки США збільшили збитки з понеділка після конфіскації та аукціону First Republic Bank. Більша частина його активів була куплена JPMorgan Chase & Co в рамках угоди, укладеної за посередництвом Федеральної корпорації зі страхування депозитів.

Два інші регіональні банки США збанкрутували в березні.

"Є побоювання, що це ще не кінець, і що ставки (продовжуватимуть) зростатимуть, і це може стати каталізатором нових проблем", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

"Все частіше говорять про проблеми з комерційною нерухомістю", - додала вона.

Вища вартість запозичень, зазвичай, завдає шкоди як споживачам, і підприємствам.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 367,17 пунктів, або 1,08%, до 33 684,53 пунктів; S&P 500 втратив 48,29 пунктів, або 1,16%, до 4119,58 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 132,09 пунктів, або 1,08%, до 12 080,51 пунктів.

Індекс волатильності CBOE закрився майже на тижневому максимумі.

Серед банківських акцій з найбільшим падінням акції PacWest Bancorp впали на 27,8%, акції Western Alliance Bankcorp впали на 15,1%, а Comerica Inc - на 12,4%.

Акції компанії Chegg, яка надає освітні послуги, впали на 48,4% через невтішний прогноз виручки у другому кварталі через зростання конкуренції з боку ChatGPT.

Після закриття торгів акції Starbucks знизилися на 2% після публікації квартальних результатів. Акції завершили чергову сесію зниженням на 0,1%.

У той час, як інвестори побоюються, що агресивне підвищення ставок ФРС призведе економіку США до рецесії, обговорення нещодавніх щоквартальних телеконференцій може вказувати на те, що корпорації та аналітики стали дещо менш стурбованими.

За даними IBES від Refinitiv, опублікованими у вівторок, оскільки звіти за перший квартал вже наполовину готові, аналітики прогнозують, що сукупний прибуток компаній S&P 500 знизиться на 1,4% у річному обчисленні. До того, як компанії почали звітувати на початку квітня, Уолл-стріт готувалася до падіння на 5,1%.

Обсяг на біржах США становив 12,33 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,44 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 3,55 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,46 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 17 нових 52-тижневих максимумів та 13 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 46 нових максимумів та 407 нових мінімумів.