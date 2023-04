Азіатські акції відновлюються за зростанням Волл-стріт і оптимізмом Банку Японії

Більшість азіатських акцій у п'ятницю різко зросли з недавніх мінімумів, слідуючи за відскоком на Волл-Стріт після серії сильних звітів, тоді як «голубиний» прогноз Банку Японії спровокував ралі Nikkei.

Тим не менш, більшість регіональних індексів закрили тиждень без змін або нижче, на тлі побоювань щодо погіршення економічного зростання і підвищення процентних ставок.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 0,8% після того, як Банк Японії зберіг процентні ставки на рекордно низькому рівні і заявив, що «терпляче» продовжуватиме свої заходи кількісного пом'якшення та контролю над кривою прибутковості.

Цей крок вказує на сприятливі умови для японських акцій, що ймовірно сприятиме збільшенню покупок на ринках з ліквідністю.

Але банк трохи підвищив свій прогноз інфляції на 2023 рік фінансовий рік. Дані у п'ятницю також показали, що інфляція у Токіо, столиці Японії, зросла у квітні більше, ніж очікувалося. Показання передвіщають аналогічну тенденцію в загальнонаціональній інфляції і можуть сигналізувати про тиск на Банк Японії, що зростає, з метою зрештою посилити політику цього року - можливість, про яку говорив новий голова Банку Японії Кадзуо Уеда.

Азіатські ринки загалом зросли, відновивши частину своїх втрат цього тижня, оскільки технологічні біржі отримали підтримку за рахунок низки сильніших, ніж очікувалося, прибутків від великих технологічних компаній США.

Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,9%, а зважений тайванський індекс зріс на 0,8%. Індекси Уолл-стріт зросли в четвер, головним чином завдяки Nasdaq Composite після більш високих, ніж очікувалося, доходів від Meta Platforms Inc. Раніше цього тижня аналогічні компанії Microsoft та Alphabet також продемонстрували сильне зростання доходів.

Індійські акції показали найкращі результати в Азії цього тижня: індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 торгуються на двомісячних максимумах після того, як низка сильних місцевих доходів значною мірою компенсувала слабкі глобальні сигнали. Обидва індекси мали зрости більш ніж на 1,6% цього тижня.

Фінансові показники відіграли ключову роль у ралі індійських акцій після результатів, що перевершили консенсус Bajaj Finance Ltd і ICICI Bank Ltd. Reliance Industries Ltd, найбільша індійська компанія з ринкової капіталізації, також продемонструвала зростання свого квартального прибутку на 19%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite додали приблизно по 0,7% кожен, оскільки вони продовжили відновлення після майже чотиримісячного мінімуму, досягнутого раніше тижня. Австралійський ASX 200 додав 0,1%.

Але ставлення до ширших азіатських ринків залишалося значною мірою обережним, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо ВВП США зіпсували ставлення до активів, орієнтованих на ризик. Більш сильні, ніж очікувалося, показники інфляції та ринку праці також посилили побоювання щодо подальшого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою напередодні засідання наступного тижня.