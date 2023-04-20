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Азіатські акції падають через зростання побоювань щодо підвищення процентної ставки. Китай лідирує у збитках
08:22 20.04.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків у четвер відступили, успадковуючи слабкість з боку Волл-стріт, оскільки побоювання щодо підвищення процентних ставок і уповільнення економічного зростання змусили трейдерів побоюватися активів, орієнтованих на ризик.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite показали найгірші результати за день, знизившись приблизно на 0,6% та 0,7% відповідно.
Китайські ринки не отримали великої підтримки з боку Народного банку Китаю, який зберіг свої базові кредитні ставки на історичному мінімумі, незважаючи на те, що цей крок вказує на велику підтримку ліквідності для місцевих акцій.
Хоча дані, представлені раніше цього тижня, показали, що економіка Китаю зросла більше, ніж очікувалося, у першому кварталі 2023 року, зростання було в основному обумовлено відновленням споживання. Виробничий сектор країни, який вважається флагманом економіки, щосили намагався оговтатися від уповільнення, викликаного COVID.
Акції виробників електромобілів, зареєстровані в Гонконгу та Китаї, також зазнали різких втрат за Tesla Inc, яка впала на 6% після закриття, оскільки квартальний прибуток компанії не виправдав очікувань на тлі ескалації цінової війни.
Акції гонконгських компаній NIO Inc, Li Auto Inc та BYD Co Ltd втратили від 1,2% до 5%, тоді як зареєстровані в Шеньчжені підрозділи Contemporary Amperex Technology Co Ltd, основного постачальника акумуляторів для Tesla, впали на 2,5%.
Ширші азіатські ринки рухалися в діапазоні від флету до мінімуму. Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,1%, тоді як австралійський індекс ASX 200 практично не змінився.
Тайванський зважений індекс втратив 0,6%, при цьому найбільші акції Тайванського напівпровідникового виробництва (TSMC) торгуються зі зниженням напередодні результатів за перший квартал, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня. З іншого боку, акції китайської Semiconductor Manufacturing International Corp, основного конкурента TSMC, зросли на 4,2% до рекордно високого рівня, що також допомогло гонконзькому індексу Hang Seng зафіксувати невелике зростання.
Настрої щодо регіональних акцій значною мірою стримувалися зростаючими побоюваннями щодо підвищення світових процентних ставок після того, як сильні дані щодо інфляції у Великій Британії та єврозоні зміцнили очікування подальшого підвищення ставок Банком Англії та Європейським центральним банком.
Яструбові коментарі представників Федеральної резервної системи також змусили ринки поставити під сумнів ставки на те, що центральний банк призупинить цикл підвищення ставок вже в червні, що, у свою чергу, спровокувало слабке закриття Уолл-стріт напередодні.
Ціни на ф'ючерси ФРС показують ринкові ціни з ймовірністю 85%, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів у травні, а також показують кількість учасників, що готуються до аналогічного підвищення в червні.
Підвищення відсоткових ставок у найбільших економіках не обіцяє нічого хорошого азіатським ринкам, враховуючи, що вони знижують дохідність активів, більшою мірою схильних до ризику. Більш жорсткі грошово-кредитні умови також обмежують приплив іноземного капіталу регіон.
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