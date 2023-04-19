Азіатські акції падають на тлі оптимізму щодо Китаю, в центрі уваги ФРС

Більшість азіатських фондових ринків впали в середу, оскільки невизначеність щодо курсу грошово-кредитної політики США значною мірою переважила оптимізм щодо відновлення економіки Китаю, і на цьому тижні основна увага приділяється цілій низці індикаторів Федеральної резервної системи.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,5% і 0,3% відповідно, оскільки початкове зростання завдяки вищим, ніж очікувалося, даними ВВП за перший квартал у вівторок, схоже, видихнулося.

Хоча дані дійсно вказували на те, що відновлення економіки Китаю йде за планом, ознаки слабкості у виробничому секторі, що зберігається, вказували на нерівномірне відновлення, незважаючи на відміну заходів по боротьбі з COVID на початку цього року.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,6%, продовжуючи втрачати другу сесію поспіль, оскільки невизначеність щодо підвищення процентних ставок завдала збитків технологічним акціям. Тайванський зважений індекс також втратив 0,3%, у той час, як південнокорейський KOSPI не змінився.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3%, оскільки індекс Reuters Tankan показав, що основні виробники стали ще песимістичнішими щодо ділового середовища на тлі млявого попиту за кордоном.

Філіппінські акції показали найгірші результати в Південно-Східній Азії, втративши 0,5%, тоді як індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 трохи знизилися на початку торгів.

Азіатські акції в цілому продемонстрували зниження, дотримуючись стриманої нічної сесії на Уолл-стріт після безлічі змішаних квартальних звітів. Ринки також стали більш насторожено ставитися до подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою після яструбиних сигналів від кількох політиків.

В даний час основна увага приділяється звіту ФРС «Біжова книга», який має бути представлений пізніше в середу, щоб дізнатися про думку центрального банку про стан економіки США. Керівники ФРС Крістофер Уоллер та Ліза Кук також виступлять пізніше цього тижня.

Побоювання щодо підвищення відсоткових ставок повернулися на ринки на останніх сесіях, оскільки яструбині сигнали від представників ФРС та ознаки деякої стійкості економіки США породили невизначеність щодо того, коли ФРС призупинить цикл підвищення ставок.

Зростання відсоткових ставок несприятливий для азіатських ринків, оскільки більш висока прибутковість підриває привабливість активів із високим рівнем ризику, і навіть обмежує приплив іноземного капіталу в регіон.

Серед інших змін у середу австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,1%, чому переважно сприяло зростання акцій основних гірничодобувних компаній у зв'язку з перспективою відновлення економіки Китаю.

Але акції Star Entertainment Group Ltd, другого за величиною оператора казино в країні, впали на 8% після того, як компанія повідомила про зниження доходів та скорочення робочих місць на тлі погіршення умов роботи.