Азіатські фондові індекси стримані, оскільки побоювання щодо підвищення процентної ставки компенсують оптимізм щодо ВВП Китаю

Більшість азіатських фондових ринків у вівторок торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму, оскільки побоювання щодо підвищення процентних ставок у США значною мірою компенсували оптимізм щодо сильнішого, ніж очікувалося, економічного зростання Китаю.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite торгувалися в бічному тренді після того, як дані показали, що китайська економіка у першому кварталі 2023 року зросла на 4,5% , що є більше, ніж очікувалося. Зростанню значною мірою сприяло зняття обмежень проти COVID початку цього року.

Але в той час як читання показало, що відновлення економіки країни йде за планом, інші дані виявили нерівномірний відскок. Промислове виробництво у березні не відповідає оцінкам другий місяць поспіль, що свідчить про те, що величезний виробничий сектор країни щосили намагається відірватися від мінімумів епохи COVID.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,8%, при цьому акції нерухомості опинилися серед найгірших за день після того, як дані також показали, що інвестиції в сектор нерухомості Китаю сповільнилися в першому кварталі, незважаючи на відміну обмежень по боротьбі з COVID.

Проте сильні дані щодо роздрібних продажів показали, що відновлення китайської економіки, обумовлене споживанням, значною мірою йде за графіком, що, ймовірно, принесе користь експортерам у найближчій перспективі.

Але більшість інших азіатських ринків торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму на тлі невизначеності щодо підвищення процентних ставок у США. Південнокорейський KOSPI впав на 0,3%, тоді як філіппінський композитний індекс втратив 0,6% у Південно-Східній Азії.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,3% після того, як протокол квітневого засідання Резервного банку показав, що банк може ще підвищити ставки, незважаючи на оголошення про зупинення раніше цього місяця.

На настрої загалом вплинула дедалі більша невизначеність щодо того, коли Федеральна резервна система призупинить поточний цикл підвищення ставок. Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють майже 90-відсоткову ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів (б. п.) у травні з невеликою ймовірністю підвищення ще на 25 б. п. у червні.

Перспектива підвищення процентних ставок не обіцяє нічого хорошого азіатським ринкам, враховуючи, що вона обмежує обсяг іноземної ліквідності, що надходить до регіону. Вища прибутковість також впливає привабливість активів, орієнтованих ризик.

Проте з огляду на те, що більшість азіатських центральних банків призупинили відповідні цикли підвищення ставок, азіатські акції можуть знайти деяку підтримку в короткостроковій перспективі.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,6% і став найкращим показником за день після того, як новий керуючий Банку Японії Казуо Уеда зробив чітке повідомлення про те, що банк залишиться явним винятком у збереженні процентних ставок на наднизькому рівні.