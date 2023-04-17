Золото стабілізувалося вище за 2000 доларів, оскільки ринки переоцінюють ризики ФРС

Ціни на золото стабілізувалися на початку азіатських торгів у понеділок, утримуючись на ключових рівнях після яструбиних коментарів представників Федеральної резервної системи щодо підвищення процентних ставок, що спровокували значну фіксацію прибутку на попередній сесії.

Жовтий метал упав майже на 2% у п'ятницю після того, як голова ФРС Крістофер Уоллер закликав до посилення грошово-кредитної політики, незважаючи на те, що останні дані показали, що інфляція в США неухильно знижується з 40-річного максимуму, досягнутого минулого року .

Його коментарі компенсують недавні припущення про те, що ФРС близька до досягнення граничної ставки, і що пауза у поточному циклі підвищення ставки неминуча. М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції та ознаки уповільнення ринку праці в останні тижні сприяли цій думці, що спровокувало зростання золота.

Ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 2002,49 долара за унцію, тоді як на 20:03 за східним часом (00:03 за Грінвічем) ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 2015,25 долара за унцію. Обидва інструменти зміцнилися і торгуються приблизно на 40 доларів нижче за рекордні максимуми минулого тижня.

Минулого місяця жовтий метал значною мірою підтримувався попитом на прихісток, частково спричинений крахом кількох американських банків. Але хоча побоювання з приводу масштабнішої кризи, схоже, ослабли, очікування рецесії в США цього року також прискорили приплив капіталів у золото.

Долар трохи відновився після нещодавніх втрат після коментарів Уоллера і в понеділок торгувався без змін щодо кошика валют. Нещодавня слабкість долара також сприяла зростанню цін на товари у доларах.

Аналітики Citi зазначають, що хоча новий рекордний максимум залишається ключовою перешкодою для золота, ціни на жовтий метал, ймовірно, зростатимуть.

Банк також підвищив прогноз середньої ціни на золото на 2023 рік на 7,9% до 2050 доларів за унцію.

Золото та інші нерентабельні активи сильно постраждали від підвищення процентних ставок у США у 2022 році, але різко відновилися цього року, оскільки бугаї очікували на закінчення майбутніх підвищень ставок. Ціни на ф'ючерси ФРС, як і раніше, показують, що ринки готуються до ще одного підвищення в травні, за яким буде пауза в червні.

Ціни на інші дорогоцінні метали також стабілізувалися у понеділок: ф'ючерси на платину та срібло втратили 0,2% та 0,1% відповідно.

Серед промислових металів ціни на мідь не змінилися в очікуванні на ключові економічні дані з Китаю цього тижня, які, як очікується, дадуть додаткові сигнали про відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% - до $4,1075 за фунт.

У вівторок будуть опубліковані дані щодо ВВП Китаю за перший квартал, які, як очікується, покажуть, що зростання відновилося після трирічного затишшя.