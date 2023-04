Волл-стріт завершила торги в п'ятницю зниженням

Потік змішаних економічних даних, схоже, підтвердив чергове підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою, що послабило ентузіазм інвесторів після того, як серія звітів великих банків США відкрила сезон звітності за перший квартал.

Усі три основні фондові індекси США закрилися в мінусі, але значно вище від сесійних мінімумів. Слідом за сильним ралі у четвер усі три основні фондові індекси США продемонстрували тижневе зростання.

"Сьогодні ми робимо невеликий перепочинок", - сказав Сал Бруно, головний інвестиційний директор IndexIQ у Нью-Йорку. «Після вчорашнього різкого руху нагору ринок, можливо, трохи випередив сам себе».

Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co та Wells Fargo & Co перевершили очікування з доходів, витягуючи вигоду зі зростання відсоткових ставок та послаблення побоювань щодо стресу в банківській системі.

"Як і очікувалося, більші банки, ймовірно, не сильно постраждали від регіональних банківських заворушень і, можливо, навіть їхні бенефіціари", - сказав Росс Мейфілд, аналітик інвестиційної стратегії Baird у Луїсвіллі, Кентуккі. «Ми бачили в основному сильні та здорові баланси, і цілком очевидно, що криза (регіональний банківський сектор) не має системного характеру».

Банківський сектор S&P 500 підскочив на 3,5%, а JPMorgan Chase - на 7,6%, що стало найбільшим одноденним відсотковим приростом з 9 листопада 2020 року.

Папери Citigroup подорожчали на 4,8%, а акції Wells Fargo опустилися на 0,1%.

Але безліч змішаних економічних даних, включаючи дані про роздрібні продажі, промислове виробництво та настрої споживачів, зміцнили очікування того, що ФРС підвищить ставки ще на 25 базисних пунктів на політичному засіданні наступного місяця.

"Промислове виробництво та завантаження виробничих потужностей виявилися сильнішими, ніж очікувалося", - додав Бруно. "Обидва вказують на те, що економіка все ще зберігає деяку активність, що дає ФРС прикриття для продовження політики підвищення ставок у травні, можливо, у червні".

Ці очікування були підкреслені президентом ФРС Атланти Рафаелем Бостіком, який сказав, що ще одне підвищення на 25 базисних пунктів може дозволити ФРС завершити цикл посилення, навіть незважаючи на те, що президент Чикаго ФРБ Остан Гулсбі закликав центральний банк до обережності.

На останній погляд фінансові ринки оцінили ймовірність цього у 74%, згідно з інструментом CME FedWatch.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 143,22 пунктів, або 0,42%, до 33 886,47 пунктів; S&P 500 втратив 8,58 пунктів, або 0,21%, до 4 137,64; а Nasdaq Composite впав на 42,81 пунктів, або 0,35%, до 12 123,47 пунктів.

Серед 11 основних секторів S&P 500 сім завершили сесію зниженням, при цьому нерухомість упала найбільше. Фінансові показники зазнали найбільшого відсоткового стрибка, піднявшись на 1,1%.

Сезон звітності за перший квартал розпочнеться повним ходом наступного тижня, і очікуються результати від кількох відомих компаній, включаючи Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Netflix Inc, а також довгий список регіональних банків та промислових підприємств.

Аналітики знизили очікування, прогнозуючи, що сукупний прибуток S&P 500 впаде на 4,8% порівняно з минулим роком, що суперечить приросту на 1,4% у річному вирахуванні, що спостерігався на початку кварталу, згідно з Refinitiv.

Акції BlackRock Inc зросли на 3,1% після того, як найбільший у світі керуючий активами перевершив очікування квартального прибутку.

Boeing Co впав на 5,6% після того, як виробник літаків призупинив постачання деяких літаків 737 MAX через проблеми з якістю постачальників, пов'язаних із Spirit AeroSystems, акції яких впали на 20,7%.

Акції Lucid Group Inc впали на 6,3% після розчарованих даних виробника електромобілів класу люкс за перший квартал.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 2,01 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,07 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 11 нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 47 нових максимумів та 205 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США склав 9,98 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,31 млрд за останні 20 торгових днів.