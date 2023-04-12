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Азіатські акції падають через занепокоєння перед індексом споживчих цін, Гонконг падає через втрати Tencent
08:26 12.04.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків у середу торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму на тлі обережності, що зростає, напередодні ключових даних щодо інфляції в США, при цьому гонконгський індекс Hang Seng втратив найбільше через різкі втрати важковаговика Tencent.
Індекс Hang Seng впав на 0,6%, переважно через падіння на 4% акцій інтернет-гіганта Tencent Holdings Ltd.
Основний акціонер Prosus заявив, що цього тижня він вклав 96 мільйонів акцій Tencent на суму близько 4,4 мільярда доларів у Центральну клірингову та розрахункову систему Гонконгу. Такий крок зазвичай передбачає прожаж акцій, а Prosus заявляє, що цей крок спрямований на фінансування програми зворотного викупу акцій.
Збитки Tencent поширилися і на акції інших технологічних компаній: великі компанії Alibaba Group Holding Ltd і Baidu Inc втратили приблизно 2% кожна.
Акції виробника електромобілів BYD Co Ltd впали на 1,9% після того, як Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета ще більше скоротила свою частку у фірмі, продавши близько 2,48 млн акцій.
Більш широкі азіатські ринки були значною мірою приглушені, оскільки ринки причаїлися в очікуванні ключових даних щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані пізніше того ж дня, що, ймовірно, вплине на плани Федеральної резервної системи підвищення процентних ставок .
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи зросли, але все ще не оговталися від м'якших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції, опублікованих цього тижня, що вказує на непевне відновлення економіки в країні.
Японський індекс Nikkei 225 додав 0,6%, продовживши сильне зростання з вівторка після того, як Уоррен Баффет заявив, що розглядає можливість додаткових інвестицій у місцеві акції.
Дані також показали, що інфляція індексу цін виробників у Японії знизилася другий місяць поспіль у березні, хоч і повільнішими, ніж очікувалося, темпами.
Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 були трохи вищими напередодні місцевих даних за споживчими цінами, які мають бути опубліковані пізніше того ж дня, які, як очікується, покажуть, що інфляція суттєво знизилася у березні.
Увага також зосереджена на протоколі березневого засідання ФРС, яке має відбутися пізніше того ж дня, щоб отримати додаткові сигнали про грошово-кредитну політику, хоча ринки почали припускати, що центральний банк має обмежений запас для збереження підвищення ставок.
Хоча потенційна пауза у підвищенні ставок є гарною ознакою для азіатських ринків, подальша рецесія у США може ще більше підірвати апетит до ризикових активів. Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі попередив, що вищі відсоткові ставки та повільніше кредитування можуть спровокувати рецесію в США цього року.
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