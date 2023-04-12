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Ціна золота перевищила 2000 доларів США, оскільки Ніл Кашкарі з ФРС просигналізував про рецесію
08:14 12.04.2023 |
Ціни на золото виросли вище ключових рівнів у середу, чому сприяли купівлі-прихістку після того, як президент Федеральної резервної системи Міннеаполісу Ніл Кашкарі відзначив потенційну рецесію цього року, при цьому увага також була звернена на нові економічні сигнали США, які повинні з'явитися сьогодні.
Кашкарі сказав, що зростання відсоткових ставок та уповільнення кредитування після краху кількох американських банків можуть спровокувати потенційну рецесію цього року. Але він також висловив думку, що збереження високої інфляції, ймовірно, буде ще гіршим.
Його коментарі випереджають дані щодо інфляції індексу споживчих цін, які, ймовірно, ще більше знизяться у березні. Але очікується, що базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, залишиться стабільно високою, що може посилити більший ціновий тиск.
ФРС пообіцяла продовжувати підвищувати відсоткові ставки, щоб приборкати високу інфляцію. Очікується, що протокол останнього засідання центрального банку, що також має відбутися у середу, проллє більше світла на це поняття.
Спотове золото підскочило на 0,5% до 2013,33 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,5% до 2028,25 долара за унцію до 21:46 за східним часом (1:46 за Грінвічем). Обидва інструменти зараз приблизно на 60 доларів нижче за рекордний максимум 2020 року.
Перспектива рецесії в США підвищила попит на золото як прихісток, який різко впав з початку березня, оскільки крах кількох американських банків спонукав до зростання очікувань того, що ФРС має обмежені можливості для подальшого підвищення відсоткових ставок.
Пауза в циклі підвищення ставок ФРС є гарною ознакою для золота та інших нерентабельних активів, враховуючи, що вона спричиняє нижчі можливі витрати володіння такими активами. Долар ще більше знизився по відношенню до кошика валют у середу, тоді як прибутковість казначейських облігацій також упала в одноденній торгівлі.
Інші дорогоцінні метали продемонстрували сильне зростання у середу: ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $1010,80 за унцію, а ф'ючерси на срібло підскочили на 2,1% до $25,475 за унцію.
З іншого боку, побоювання з приводу рецесії чинили тиск на промислові метали, при цьому ціни на мідь протягом дня торгувалися в бічному діапазоні.
Ф'ючерси на мідь впали до $4,0297 за фунт, також опинившись під тиском нових ознак того, що економічний підйом у Китаї вичерпується.
Уповільнення виробничої активності у всьому світі змушує трейдерів значною мірою уникати міді, і очікується, що ця тенденція збережеться найближчим часом у міру погіршення економічних умов.
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