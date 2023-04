Американські фондові індекси відновилися після різких втрат, та закрили понеділок різноспрямованим рухом

Інвестори перетравили п'ятничний звіт про зайнятість і підготувалися до багатого на події тижня з даними щодо інфляції та банківських доходів.

Імпульсні акції мегакапіталів трохи потягнули технологічний Nasdaq вниз, тоді як промислові акції допомогли підняти блакитні фішки Dow на зелену територію.

S&P 500 завершив сесію номінально вище.

Економічно чутливі транспортні, напівпровідникові, малі капітали та промислові підприємства перевершили ширший ринок, натякаючи на те, що економіка досить стійка, щоб витримати подальше підвищення ставок Федеральною резервною системою.

"Це день неробства", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку.

«Інвестори все ще переконують себе, що ФРС підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у травні, що може збільшити ймовірність рецесії, що насувається. І хвилювання інвесторів посилюється напередодні (цього тижня) звітів щодо індексу споживчих цін (CPI) та цін виробників (PPI)».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 101,23 пункту, або 0,3%, до 33 586,52 пункту, S&P 500 додав 4,09 пункту, або 0,10%, до 4 109,11 пункту, а Nasdaq Composite впав на 3,60 пункту, або 0,03%, до 12 084,36 пункту.

З 11 основних секторів S&P 500 шість завершили сесію зростанням на чолі з промисловими підприємствами. Найбільші відсоткові втрати зазнали послуги зв'язку та ЖКГ.

У п'ятницю, вихідний день на ринку, Міністерство праці опублікувало звіт про зайнятість у березені, який показав стійке зростання заробітної плати та довгоочікуване, але скромне уповільнення інфляції заробітної плати.

У той час як звіт сигналізував про те, що обмежувальна політика ФРС починає надавати очікуваний стримуючий вплив на економіку, він підвищив ймовірність того, що центральний банк продовжить підвищення цільової ставки за фондами ФРС ще на 25 базисних пунктів після завершення травневого засідання з питань політики.

Наразі, фінансові ринки оцінили ймовірність того, що це станеться, із ймовірністю 72%, згідно з CME's FedWatch tool.

Нещодавні індикатори вказують на пом'якшення, але стійку економіку, яка може протистояти яструбиній політиці ФРС, оскільки центральний банк працює над тим, щоб наблизити інфляцію до свого річного цільового показника 2%.

"Існує явна невідповідність між тим, що ФРС каже нам, що вони збираються робити, і тим, що, на думку ринку, ФРС збирається робити", - сказав Олівер Перше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. «Коли ФРС щоразу повторює, які їхні пріоритети і що вони збираються робити, вони це зроблять».

Учасники ринку приділятимуть пильну увагу індексам цін споживачів (CPI) та цін виробників (PPI), які очікуються у четвер та п'ятницю відповідно, щоб отримати більш повну картину того, наскільки інфляція знизилася в березні.

У п'ятницю три великі банки - Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co та Wells Fargo & Co - неофіційно відкривають сезон звітності за перший квартал, і інвестори будуть ретельне вивчення звітів у пошуках підказок про загальний стан сектора після краху двох регіональних банків США у березні.

За даними Refinitiv, станом на п'ятницю аналітики очікували, що сукупний прибуток S&P 500 знизиться на 5,2% у річному обчисленні, що різко відрізняється від річного зростання на 1,4%, що очікується на початку кварталу.

"Рідко можна поранитися, випавши з вікна підвалу", - додав Стовалл. «Сподівання настільки низькі, що єдиним сюрпризом будуть хороші новини».

Акції виробника сланцевої нафти Pioneer Natural Resources Co підскочили на 5,8% після повідомлення про те, що Exxon Mobil Corp провела з компанією попередні переговори щодо можливого придбання.

Акції Charles Schwab Corp зросли на 4,8% після повідомлення брокера про другий за величиною приплив клієнтських активів у березні.

Акції Micron Technology Inc та Western Digital Corp зросли на 8,0% та 8,2% відповідно завдяки планам Samsung Electronics Co Ltd щодо скорочення виробництва мікросхем.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,63 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,39 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 2 нових 52-тижневі максимуми і жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 50 нових максимумів та 155 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,09 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,28 млрд за останні 20 торгових днів.