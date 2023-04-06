Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ліміти купівлі 3-міс. депосертифікатів Нацбанку індивідуальні для кожного банку і прив'язані до обсягу вкладів понад 3-міс. та їх динаміки

22:21 06.04.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) ввів депозитні сертифікати (ДС) на термін до 100 днів зі ставкою дохідності, що дорівнює обліковій, і визначив порядок встановлення індивідуальних лімітів для банків щодо їх купівлі в НБУ або на вторинному ринку.

Згідно з постановою НБУ №45 від 5 квітня, цей ліміт залежить від обсягу залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізосіб у нацвалюті в банку з початковим строком погашення 93 дні та більше на 4 квітня цього року та їхньої динаміки.

Для остаточного визначення ліміту Нацбанк рішенням правління встановлює ще два коефіцієнти, на які множить початковий обсяг залишків та їх приріст, однак значень цих коефіцієнтів у зазначеній постанові немає.

Якщо даних про обсяг таких залишків немає, то банку заборонено купувати такі депозитні сертифікати, йдеться в постанові. Вона також скасовує норму дострокового погашення Нацбанком депозитних сертифікатів.

Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на строк три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.

Регулятор наголосив, що в найбільших банках, які мають неринкову перевагу із залучення депозитів, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. У результаті значний розмір коштів населення зберігається на поточних рахунках.

"Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за подальшого пом'якшення адміністративних обмежень", - пояснюється коригування операційного дизайну монетарної політики.

НБУ також зазначив, що ліміти буде встановлено так, що загалом вплив на систему цих змін із появою більш і менш дохідних ДС був близький до нейтрального.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9146
  0,1006
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8782  0,08 0,21 37,5400  0,01 0,03
EUR 39,9439  0,05 0,12 40,8127  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес