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Ліміти купівлі 3-міс. депосертифікатів Нацбанку індивідуальні для кожного банку і прив'язані до обсягу вкладів понад 3-міс. та їх динаміки
22:21 06.04.2023 |
Національний банк України (НБУ) ввів депозитні сертифікати (ДС) на термін до 100 днів зі ставкою дохідності, що дорівнює обліковій, і визначив порядок встановлення індивідуальних лімітів для банків щодо їх купівлі в НБУ або на вторинному ринку.
Згідно з постановою НБУ №45 від 5 квітня, цей ліміт залежить від обсягу залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізосіб у нацвалюті в банку з початковим строком погашення 93 дні та більше на 4 квітня цього року та їхньої динаміки.
Для остаточного визначення ліміту Нацбанк рішенням правління встановлює ще два коефіцієнти, на які множить початковий обсяг залишків та їх приріст, однак значень цих коефіцієнтів у зазначеній постанові немає.
Якщо даних про обсяг таких залишків немає, то банку заборонено купувати такі депозитні сертифікати, йдеться в постанові. Вона також скасовує норму дострокового погашення Нацбанком депозитних сертифікатів.
Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на строк три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.
Регулятор наголосив, що в найбільших банках, які мають неринкову перевагу із залучення депозитів, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. У результаті значний розмір коштів населення зберігається на поточних рахунках.
"Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за подальшого пом'якшення адміністративних обмежень", - пояснюється коригування операційного дизайну монетарної політики.
НБУ також зазначив, що ліміти буде встановлено так, що загалом вплив на систему цих змін із появою більш і менш дохідних ДС був близький до нейтрального.
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