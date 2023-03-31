Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торік вийшли з ринку 422 небанківські фінустанови - НБУ

15:51 31.03.2023 |

Фінанси

 

За минулий рік кількість небанківських фінансових установ в Україні скоротилася на 422 одиниці, переважно через вихід з ринку фінансових компаній та кредитних спілок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"У четвертому кварталі 2022 року відновлення діяльності надавачів небанківських фінансових послуг було повільним і нерівномірним, обсяги послуг залишалися набагато меншими від довоєнних. За рік кількість небанківських фінансових установ (НБФУ) скоротилася на 422 одиниці, переважно через вихід з ринку фінансових компаній та кредитних спілок", - ідеться в повідомленні.

Обсяг активів у четвертому кварталі зріс лише у фінансових компаній, загалом у 2022 році - у страховиків і фінансових компаній (на близько 10%). Частка НБФУ в загальних активах фінансового сектору, нагляд за якими здійснює НБУ, впродовж року поступово скорочувалася до 11,97% станом на 31 грудня.

Зазначається, що учасники ринку для продовження діяльності мають посилити увагу до дотримання вимог законодавства з питань структури власності, захисту прав споживачів, запобігання та протидії легалізації доходів і фінансування тероризму тощо. Національний банк застосовуватиме заходи впливу за значні порушення цих вимог.

Зазначається, що обсяг активів страховиків життя за четвертий квартал 2022 року збільшився на 3%, за весь рік - на 18%. Активи ризикових страховиків за квартал дещо зменшилися, однак за рік зросли на 6%. Обсяги валових премій страхування життя збільшилися за квартал на 9%, ризикового страхування - зменшилися на 8%. За рік обсяги премій зі страхування життя зменшилися на 17%, ризикового страхування - на 21%. Обсяг страхових виплат за квартал майже не змінився. За рік виплати страхування життя зросли на 7%, ризикового страхування - зменшилися на третину.

У Нацбанку акцентують, що у четвертому кварталі присокрилося скорочення кількості кредитних спілок та їхніх активів. На кінець року обсяги активів становили майже половину від обсягів 2021 року. Кредитний портфель зменшився за квартал на 14%. Частка прострочених на понад 90 днів позик сягнула 28% - рівня кризового 2020 року.

Реалізація кредитного ризику збільшила сформовані кредитними спілками у четвертому кварталі резерви і призвела до збитковості за підсумками кварталу і року загалом.

Водночас обсяг активів фінансових компаній у четвертому кварталі зріс, попри вихід з ринку значної кількості установ. Обсяги операцій за основними фінансовими послугами збільшилися. Зокрема, обсяг кредитів населенню за квартал зріс на 42%, підприємствам - на третину, послуг лізингу - у 2,6 раза порівняно з третім кварталом. За результатами 2022 року фінансові компанії в цілому були прибутковими.

Ломбардна діяльність упродовж 2022 року практично не розвивалася. Річний обсяг кредитування знизився на 36%. Загалом за рік ломбарди були збитковими, попри збільшення доходу в другій половині року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7812
  0,0823
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4197  0,03 0,08 38,1381  0,02 0,05
EUR 40,3391  0,12 0,29 41,2213  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес