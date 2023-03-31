Торік вийшли з ринку 422 небанківські фінустанови - НБУ

За минулий рік кількість небанківських фінансових установ в Україні скоротилася на 422 одиниці, переважно через вихід з ринку фінансових компаній та кредитних спілок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"У четвертому кварталі 2022 року відновлення діяльності надавачів небанківських фінансових послуг було повільним і нерівномірним, обсяги послуг залишалися набагато меншими від довоєнних. За рік кількість небанківських фінансових установ (НБФУ) скоротилася на 422 одиниці, переважно через вихід з ринку фінансових компаній та кредитних спілок", - ідеться в повідомленні.

Обсяг активів у четвертому кварталі зріс лише у фінансових компаній, загалом у 2022 році - у страховиків і фінансових компаній (на близько 10%). Частка НБФУ в загальних активах фінансового сектору, нагляд за якими здійснює НБУ, впродовж року поступово скорочувалася до 11,97% станом на 31 грудня.

Зазначається, що учасники ринку для продовження діяльності мають посилити увагу до дотримання вимог законодавства з питань структури власності, захисту прав споживачів, запобігання та протидії легалізації доходів і фінансування тероризму тощо. Національний банк застосовуватиме заходи впливу за значні порушення цих вимог.

Зазначається, що обсяг активів страховиків життя за четвертий квартал 2022 року збільшився на 3%, за весь рік - на 18%. Активи ризикових страховиків за квартал дещо зменшилися, однак за рік зросли на 6%. Обсяги валових премій страхування життя збільшилися за квартал на 9%, ризикового страхування - зменшилися на 8%. За рік обсяги премій зі страхування життя зменшилися на 17%, ризикового страхування - на 21%. Обсяг страхових виплат за квартал майже не змінився. За рік виплати страхування життя зросли на 7%, ризикового страхування - зменшилися на третину.

У Нацбанку акцентують, що у четвертому кварталі присокрилося скорочення кількості кредитних спілок та їхніх активів. На кінець року обсяги активів становили майже половину від обсягів 2021 року. Кредитний портфель зменшився за квартал на 14%. Частка прострочених на понад 90 днів позик сягнула 28% - рівня кризового 2020 року.

Реалізація кредитного ризику збільшила сформовані кредитними спілками у четвертому кварталі резерви і призвела до збитковості за підсумками кварталу і року загалом.

Водночас обсяг активів фінансових компаній у четвертому кварталі зріс, попри вихід з ринку значної кількості установ. Обсяги операцій за основними фінансовими послугами збільшилися. Зокрема, обсяг кредитів населенню за квартал зріс на 42%, підприємствам - на третину, послуг лізингу - у 2,6 раза порівняно з третім кварталом. За результатами 2022 року фінансові компанії в цілому були прибутковими.

Ломбардна діяльність упродовж 2022 року практично не розвивалася. Річний обсяг кредитування знизився на 36%. Загалом за рік ломбарди були збитковими, попри збільшення доходу в другій половині року.