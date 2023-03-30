Азіатські фондові індекси знижуються на тлі невизначеності у Китаї

Більшість азіатських акцій впали в четвер, при цьому китайські індекси опинилися під тиском через побоювання з приводу уповільнення економічного зростання та погіршення китайсько-американських відносин, тоді як австралійські акції зросли через перспективу неминучої паузи у підвищенні ставок Резервним банком.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,2% кожен, значно відстаючи від своїх регіональних аналогів цього тижня, оскільки ринки побоювалися подальшого погіршення дипломатичних відносин між найбільшими економіками світу. Китай пригрозив відплатою, якщо президент Тайваню Цай Інвень зустрінеться зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті у рамках американського візиту цього тижня.

Країна провела серію військових навчань недалеко від Тайваню в серпні, після того, як тодішні США Спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайбей. Але з того часу відносини між Пекіном і Вашингтоном, мабуть, погіршилися на тлі розбіжностей щодо повітряної кулі-шпигуна, а також запровадження нових торгових обмежень США на китайську галузь виробництва мікросхем.

Проте обіцянки додаткових стимулів допомогли обмежити втрати китайських акцій. Прем'єр-міністр Лі Цян, виступаючи на Боаосському форумі, підтвердив, що країна продовжуватиме збільшувати внутрішні витрати та сприятиме подальшому відновленню економіки.

Цього тижня основна увага буде приділена даними щодо активності у виробничому секторі та секторі послуг Китаю за березень, при цьому аналітики прогнозують деяке охолодження, оскільки відновлення економіки вичерпується. Нещодавні повідомлення ЗМІ припускають, що очікуване відновлення в Китаї може бути не таким вираженим, як сподіваються ринки, особливо через те, що країна бореться з падінням світового попиту на експорт.

Гонконгський індекс Hang-Seng впав на 0,5%. Але акції Alibaba Group зросли на 0,6% після того, як компанія виклала докладнішу інформацію про свої плани поділу на шість частин.

Австралійські акції показали найбільше зростання за день: індекс ASX 200 зріс на 0,9% на очікуваннях, що Резервний банк призупинить цикл підвищення ставок вже в квітні.

Аналітики знизили свої очікування щодо граничної процентної ставки в Австралії через ознаки того, що інфляція досягла свого піку, а економічне зростання сповільнилося. Очікується, що РБА ще раз підвищить ставки, перш ніж оголосити про паузу.

Інші азіатські акції впали: японський індекс Nikkei 225 втратив 0,8%, оскільки інвестори зафіксували серію сильних успіхів цього тижня. Акції Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику також впали, при цьому акції Малайзії та Таїланду втратили 0,2% кожна.

Технологічні індекси отримали деяку підтримку від нічного ралі на Уолл-стріт, яке було спричинене послабленням побоювань щодо банківської кризи. Південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс додали близько 0,5% та 0,3% відповідно.