Ціни на золото знизилися напередодні засідання ФРС, оскільки привабливість безпечного прихістку слабшає

Ціни на золото в середу коливалися у вузькому діапазоні, стабілізувавшись після різкого падіння на попередній сесії, оскільки ринки пригнулися напередодні рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою, тоді як послаблення побоювань щодо банківської кризи призвело до зниження попиту на жовтий метал, як прихісток.

Ціни на дорогоцінні метали зазнали різких втрат порівняно з попередньою сесією, оскільки втручання уряду допомогло заспокоїти побоювання з приводу кризи, що насувається, в банківській системі США і Європи. Це, у свою чергу, призвело до того, що ринки скинули золото на річному максимумі, з огляду на те, що недавнє ралі жовтого металу було значною мірою зумовлене попитом на безпечний притулок.

Послаблення побоювань щодо банківської кризи також призвело до того, що ринки почали оцінювати більшою мірою ймовірність того, що ФРС залишиться непохитною у боротьбі з інфляцією. Перспектива зростання відсоткових ставок не обіцяє нічого хорошого активам із нульовою прибутковістю, таким як золото.

Золото спот залишається на рівні 1940,80 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до 1944,10 доларів за унцію до 22:09 за східним часом (2:09 за Грінвічем). Обидва інструменти впали майже на 2% кожен у вівторок, різко відкотившись від річного максимуму.

Втрати також призвели до падіння золота з бажаного рівня 2000 доларів за унцію, для досягнення якого, на думку аналітиків, буде потрібно набагато більше позитивних сигналів.

В даний час увага зосереджена на результатах дводенного засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться сьогодні, та очікується, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів, оскільки він намагається приборкати вищу, ніж зазвичай інфляцію.

Але за поглядами ФРС на грошово-кредитну політику уважно стежитимуть на тлі зростання тиску на економіку. Нещодавній крах трьох регіональних банків США багато в чому був спричинений їхньою вразливістю до підвищення процентних ставок, яку могли поділити інші середні та малі кредитори в країні.

Побоювання з приводу банківської кризи підживлювали стрімке зростання цін на золото та дорогоцінні метали минулого тижня.

Інші дорогоцінні метали виросли у середу, але відіграли різкі втрати порівняно із попередньою сесією. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4%, а ф'ючерси на срібло додали 0,6%.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися після чотирьох сесій сильного зростання поспіль. Ослаблення побоювань щодо банківської кризи було головним драйвером червоного металу, який упав до двомісячного мінімуму через побоювання з приводу уповільнення попиту.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $3,9928 за фунт, але за останні чотири сесії зросли майже на 4%.