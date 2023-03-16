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Азіатські фондові індекси падають, оскільки відновлення банкрутства банків переважує оптимізм щодо Китаю

08:25 16.03.2023 |

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки у четвер відступили, оскільки акції банків зіткнулися з відновленням продажів через побоювання глобальної кризи запозичень, хоча оптимістичний прогноз китайської економіки допоміг обмежити втрати на деяких регіональних ринках.

Регіональні акції також скоротили деякі втрати після того, як обложений швейцарський кредитор Credit Suisse Group AG заявив, що займе до 54 мільярдів доларів у Швейцарського національного банку для підтримки ліквідності, що допомогло знизити побоювання щодо неминучого банківського краху.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали найменше серед своїх азіатських аналогів, втративши 0,5% кожен після того, як інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив прогноз економічного зростання для країни до 6% з 5,5%.

Банк послався на тенденції до покращення після того, як країна знову відкрилася після трьох років блокування COVID, і заявив, що найбільша економіка Азії готова до відновлення цього року. Це, у поєднанні з недавніми даними, що свідчать про стійке, хоч і неоднозначне відновлення економіки в країні, викликало деякий оптимізм.

Але Китай був відносно яскравою плямою на цілому негативному ринку. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,5%, оскільки обвал банківських акцій поширився на технології, тоді як тайванський зважений індекс та південнокорейський KOSPI втратили 1,1% та 0,3% відповідно.

Японський індекс Nikkei 225 також був одним із найгірших за день, втративши 1,1%, оскільки основні фінансові акції зіткнулися з тиском, що відновився, з боку продавців. Dai-ichi Life Holdings Inc, Sumitomo Mitsui Financial та T&D Holdings Inc були одними з найгірших на Nikkei, втративши від 5,8% до 7%.

Австралійський індекс ASX 200 також впав на 1,5% через втрати в акціях найбільших чотирьох банків країни. Більш сильні, ніж очікувалося, показники зайнятості за лютий також посилили побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок Резервним банком.

У той час, як падіння на азіатських ринках ненадовго призупинилося в середу, нові побоювання з приводу глобальної банківської кризи, спричиненої падінням акцій Credit Suisse, призвели до того, що в четвер ринки відновили падіння.

Інвестори здебільшого переключилися з активів із високим ризиком на активи-прихістки, такі як золото та долар. Невизначеність щодо курсу грошово-кредитної політики США також вплинула після появи ознак того, що базова споживча інфляція в лютому залишалася жорсткою.

Акції Філіппін зазнали збитків на ринках Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику, впавши на 1,6%, тоді як індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали на 0,6% кожен.

Дані у середу показали, що дефіцит торговельного балансу Індії несподівано скоротився у лютому, чому значною мірою сприяло падіння нафтових цін.
За матеріалами: investing.com
 

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