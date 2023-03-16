Американські індекси впали через те, що Credit Suisse спровокував черговий розпродаж акцій банків

Американські акції скоротили втрати пізно ввечері в середу, але індекси Dow і S&P 500, як і раніше, закрилися в мінусі, оскільки проблеми в Credit Suisse відродили побоювання з приводу банківської кризи, затьмаривши ставки на невелике підвищення процентної ставки в США цього місяця.

Базові індекси відновили свої позиції наприкінці торгів після того, як Bloomberg повідомив, що уряд Швейцарії веде переговори щодо варіантів стабілізації банківського гіганта країни. Складовий індекс Nasdaq закрився із невеликим зростанням.

"Ми бачимо рух у заголовках, але не різкі заголовки, що добре ... Я не думаю, що ми знаходимося на етапах 2008-2009 років, коли йдеться про зараження", - сказав спів-менеджер Themis Trading трейдинг, Джо Салуцці.

Тим не менш, проблеми Credit Suisse посилили тиск на банківський сектор після того, як влада США вжила надзвичайних заходів для інвесторів, щоб запобігти зараженню після краху SVB Financial and Signature Bank.

Деякі інвестори вважають, що агресивне підвищення процентних ставок у США Федеральною резервною системою викликало тріщини у фінансовій системі.

"Вони посилилися з найбільш різкою і драматичною швидкістю, яку ми бачили з 1980 року, і тому я думаю, що це може бути для них можливістю зробити паузу", - сказав ІТ-директор Cresset Capital Джек Еблін.

Акції Credit Suisse, зареєстровані в США, досягли рекордно низького рівня після того, як найбільший інвестор заявив, що не може надати більше фінансування банку, що призвело до розгрому європейських кредиторів та тиску на банки США.

Розпродаж поклав кінець млявому відновленню Волл-стріт на вчорашній сесії.

"Вчорашній відскок акцій фінансових компаній, банків мав сенс, але свого роду вирішальним фактором тут є втрата впевненості та страх перед невідомим", - сказав генеральний директор Adams Funds і старший керуючий портфелем Марк Стокл.

Дані показали, що роздрібні продажі в США впали на 0,4% минулого місяця після зростання на 3,2% у січні. Економісти, опитані Reuters, очікували скорочення на 0,3%.

Окремий звіт показав, що ціни виробників у США несподівано впали в лютому наступного дня після того, як інше читання показало помірність споживчої інфляції. Це спонукало інвесторів, які сподіваються, що ФРС може уповільнити підвищення ставок.

Прибутковість казначейських облігацій США впала, і тепер трейдери очікують рівних шансів на підвищення ставки на 25 базисних пунктів та паузу на березневому засіданні ФРС.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 280,83 пунктів, або 0,87%, до 31 874,57 пунктів, S&P 500 втратив 27,36 пунктів, або 0,70%, до 3891,93 пунктів, а Nasdaq Composite додав 5 , 90 пункту, або 0,05%, до 11 434,05 пункту.

Акції First Republic Bank впали на 21,37%, тоді як акції PacWest Bancorp PACW.O впали на 12,87%, а торги кілька разів припинялися через волатильність наступного дня після того, як акції пошарпаних банків показали сильне відновлення .

Акції Western Alliance Bancorp та банку та брокерської компанії Charles Schwab Corp змінили тенденцію, піднявшись на 8,3% та 5% відповідно. Обидві акції розгорнули раннє падіння.

"На фінансових ринках вам просто потрібно подивитися на ті, які можуть вижити і не несуть такого великого інвестиційного ризику у своєму портфелі", - сказав Джеффрі Карбоне, керуючий партнер Cornerstone Wealth.

Великі банки США, включаючи JPMorgan Chase & Co, Citigroup та Bank of America Corp, впали, що призвело до зниження банківського індексу S&P 500 на 3,62%. Регіональний банківський індекс KBW зменшився на 1,57%.

Більшість із 11 основних секторів S&P 500 були в мінусі, а енергетика показала найгірші результати з падінням на 5,42%.

Випусків, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 3,34 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,33 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 3 нових 52-тижневих максимуми та 37 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 17 нових максимумів та 379 нових мінімумів.