Азіатські акції зростають у міру того, як побоювання щодо банків слабшають, ринки роблять ставку на менш яструбину позицію ФРС

Більшість азіатських фондових ринків зросли в середу, чому сприяло відновлення банківських акцій на тлі ослаблення побоювань щодо потенційної кризи в США, тоді як ставки на те, що Федеральна резервна система займе менш яструбину позицію, також сприяли настроям.

Регіональні ринки сприйняли позитивні сигнали після нічного відновлення на Волл-стріт після того, як дані щодо споживчої інфляції за лютий виявилися переважно такими, як і очікувалося. Ці дані у поєднанні з недавнім тиском на банківський сектор підштовхнули ставки на те, що ФРС матиме обмежений простір для підвищення процентних ставок.

Технологічні біржі зросли найбільше: гонконгський індекс Hang Seng та південнокорейський KOSPI зросли більш ніж на 1% кожен у середу. Обидва також були одними з найбільш постраждалих від обвалу акцій на початку цього тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite додали 0,4% та 0,7% відповідно, оскільки змішані економічні дані показали, що відновлення в країні набирає обертів, хоч і нерівними темпами.

У лютому промислове виробництво в Китаї зросло трохи менше, ніж очікувалося, тоді як роздрібний продаж та інвестиції в основний капітал відновилися після мінімумів епохи пандемії. Дані вселили певний оптимізм щодо відновлення найбільшої економіки Азії після того, як на початку цього року вона скасувала більшість заходів щодо боротьби з COVID.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 додали приблизно по 0,6% кожен, оскільки нижчі, ніж очікувалося, показники оптової інфляції за лютий вселили оптимізм щодо ослаблення цінового тиску в країні.

Азіатські ринки загалом виросли на тлі ослаблення побоювань щодо банківської кризи в США після того, як уряд втрутився в сектор, щоб захистити вкладників після краху Silicon Valley Bank та двох інших регіональних гравців.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,2% на тлі відновлення акцій великих банків, а австралійський індекс ASX 200 додав 0,7% на тлі відновлення чотирьох найбільших банків країни. Акції австралійських гірничодобувних компаній також підтримали перспективу відновлення економіки Китаю.

Таїландський індекс SET виріс у Південно-Східній Азії, піднявшись на 2,2%.

Ринки роблять ставку на те, що зростання тиску на кредиторів у поєднанні з ознаками зниження загальної інфляції в лютому викличе менш яструбину позицію ФРС в найближчі місяці. Але трейдери ще готуються до підвищення ФРС на 25 базисних пунктів наступного тижня, оскільки стійка базова інфляція показала, що ціновий тиск у країні все ще залишається відносно високим.

Очікується, що зростання відсоткових ставок обмежить будь-яке велике зростання азіатських акцій цього року, враховуючи, що вони обмежують надходження капіталу в регіон.