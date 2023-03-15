Ціни на золото відступають від недавніх максимумів на тлі невизначеності щодо підвищення ставки

Ціни на золото знизилися в середу після падіння з шеститижневого максимуму на попередній сесії, оскільки змішані дані щодо інфляції в США породили деяку невизначеність щодо позиції Федеральної резервної системи щодо грошово-кредитної політики, тоді як побоювання щодо банківської кризи в країні зберігалися .

Жовтий метал різко виріс на останніх сесіях, оскільки крах кількох американських банків спровокував втечу у традиційні активи-прихістки. Тиск на банківську систему також призвів до того, що ринки почали оцінювати політику ФРС, як менш войовничу, роблячи ставку на те, що центральний банк спробує запобігти подальшим економічним потрясінням.

Споживча інфляція у США знизилася, як і очікувалося, у лютому, як показали дані у вівторок, але базова інфляція несподівано зросла порівняно з попереднім місяцем, зберігаючи тиск на ФРС з метою подальшого посилення політики.

Прибутковість казначейських облігацій США відновилася після недавнього обвалу у вівторок, що чинило тиск на ціни на золото, тоді як ринки також готувалися до підвищення на 50 базисних пунктів Європейським центральним банком у четвер.

Спотове золото впало на 0,1% до 1902,18 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 1905,90 долара за унцію до 20:04 за східним часом (00:04 за Гринвічем) . Обидва інструменти впали приблизно на 0,5% на попередній сесії.

Ціни на ф'ючерси Fed Funds показують, що зараз ринки оцінюють більшу ймовірність підвищення ФРС на 25 базисних пунктів, коли вона збереться наступного тижня. Більше того, сигнали банку про майбутню політику уважно відстежуватимуться, з огляду на можливість банківської кризи.

Уряд США втрутився, щоб відновити віру у банківську систему після краху Silicon Valley Bank. Але побоювання з приводу зараження від краху викликали обвал на фондових ринках, тоді як рейтингове агентство Moody's також знизило свій прогноз щодо банківської системи США, пославшись на «кризу довіри» у цьому секторі.

Ціни на інші дорогоцінні метали у середу знизилися після серії сильних підйомів. Ф'ючерси на срібло впали на 1,4% - до 21,742 долара за унцію, а ф'ючерси на платину впали на 0,2% - до 988,60 долара за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь ще більше знизилися, оскільки ринки побоювалися, що погіршення економічних умов може серйозно вплинути на промислову активність цього року, що, своєю чергою, пошкодить попит на мідь.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до 3,9870 дол. за фунт після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії.

Наразі основна увага приділяється даними промислового виробництва в Китаї, які повинні бути опубліковані сьогодні, щоб виявити нові ознаки відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді.