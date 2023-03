Азіатські фондові індекси падають через банкрутство банків США

Азіатські ринки впали у вівторок, оскільки інвестори різко скоротили свої вкладення у банківські акції на тлі побоювань зараження від назрілої кризи в США.

Японський індекс Nikkei 225 найбільше постраждав в Азії, впавши більш ніж на 2%, оскільки ринки побоювалися збільшення частки японських фінансових компаній в облігаціях США. Акції Resona Holdings, Inc., T&D Holdings, Inc. і Concordia Financial Group Ltd впали на 7-9% і показали найгірші результати на Nikkei.

Інші індекси великих банків також зазнали великих втрат: південнокорейський KOSPI впав майже на 2%, тоді як індонезійський зведений індекс Джакартської фондової біржі втратив 1,6% у Південно-Східній Азії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили по 0,8% кожен, у той час як гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,8%, оскільки оптимізм щодо додаткових заходів уряду щодо стимулювання економіки був значною мірою нівельований активним продажем акцій місцевих банків.

Акції банків США різко впали під час нічних торгів, оскільки інвестори побоювалися нового гвалту у банківському секторі після краху Silicon Valley Bank минулого тижня. Втрати в банківських акціях тривали, навіть незважаючи на те, що уряд втрутився в сектор із екстреною ліквідністю та запевненнями у підтримці.

Розорення банків також викликало зростання ставок на те, що Федеральна резервна система пом'якшить свою яструбину позицію, щоб запобігти подальшим економічним збиткам.

В даний час основна увага приділяється даними щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані сьогодні, щоб отримати більше інформації про те, як центральний банк потенційно може проводити грошово-кредитну політику. Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки відмовилися від ставок на підвищення ФРС на 50 базисних пунктів наступного тижня, більшість трейдерів наразі позиціонують підвищення на 25 базисних пунктів.

Будь-які ознаки перегрітої інфляції у поєднанні з шарпаниною в банківському секторі можуть бути поганою ознакою для азіатських фондових ринків.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 дещо змінили тенденцію, торгуючись у діапазоні від флету до мінімуму після того, як дані у понеділок показали, що інфляція ІСЦ знизилася у лютому порівняно з попереднім місяцем.

Хоча показник все ще був вищим, ніж очікувалося, стійке зниження інфляції може спровокувати можливу паузу у циклі підвищення ставок Резервним банком.

Австралійський індекс ASX 200 знизився на 1,6%, а акції чотирьох найбільших банків країни знизилися на 0,4-1,3%. Commonwealth Bank of Australia, найбільший із лотів, впав на 0,4%.

Приватне опитування показало у вівторок, що споживчі настрої в Австралії залишаються близькими до мінімумів епохи пандемії на тлі тиску з боку високої інфляції і підвищення відсоткових ставок.