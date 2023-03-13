Азіатські акції перетравлюють банківські проблеми США, Китай зростає випереджаючими темпами

Азіатські акції зросли у понеділок, оскільки ринки оцінили потенційні наслідки банківської кризи в США, тоді як китайські індекси показали найкращу динаміку, оскільки уряд обіцяв додаткову підтримку економіки.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли приблизно на 0,8% кожен, у той час як гонконгський індекс Hang Seng зріс більш ніж на 2% після того, як новий прем'єр-міністр Лі Цян спробував заспокоїти приватний сектор обіцянкою м'якшої політики і тим, що уряд забезпечить, щоби його річні економічні прогнози виконуються.

Призначення Лі відбулося після того, як Сі Цзіньпін був офіційно обраний президентом на третій термін поспіль. Президент також зберіг своїх головних міністрів фінансів та торгівлі, у тому числі керуючого Народним банком І Гана.

Цей крок допоміг переконати інвесторів у тому, що відновлення роботи Китаю після пандемії, швидше за все, продовжиться, що може віщувати більш значне економічне піднесення цього року. Але дані щодо економіки досі малювали неоднозначну картину відновлення.

Проте акції китайської нерухомості впали після того, як велика компанія Country Garden Holdings Company Ltd. попередила про значні збитки у 2022 році через спад у цьому секторі.

У той час як відновлення Китаю є гарною ознакою для більш широких азіатських ринків, ринки були в основному зосереджені на банківській кризі в США, що назріває, після краху Silicon Valley Bank і контролю над ним регулюючими органами.

Біржі з великою вагою банківськіх акцій, такі як австралійський ASX 200 та японський Nikkei 225, впали на 0,5% та 1,6% відповідно. Малайзійський індекс FTSE Malaysia KLCI також знизився на 0,9%.

На вихідних регулятори США втрутилися, щоб заспокоїти ринки та запобігти серйознішим наслідкам обвалу.

Але перспектива нових потрясінь у банківському секторі США збільшила ймовірність того, що Федеральна резервна система пом'якшить свою яструбину риторику найближчими місяцями. Більшість азіатських акцій трохи зросли у цьому відношенні: технологічні біржі, такі як південнокорейський KOSPI та індекс Taiwan Weighted, додали 0,3% та 0,2% відповідно.

Ф'ючерси на ФРС показали велику ймовірність того, що ФРС підвищить ставку на 25 базисних пунктів наступного тижня порівняно з очікуваним підвищенням на 50 базисних пунктів. В даний час увага зосереджена на екстреному засіданні ФРС, яке буде скликано сьогодні, а також на даних щодо інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані у вівторок.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 зросли приблизно на 0,2%, оскільки зростання акцій великих технологічних компаній компенсувало різкі втрати банків. У центрі уваги також будуть дані щодо інфляції споживчих цін в Індії, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня і які, як очікується, продемонструють поновлення цінового тиску.