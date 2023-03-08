Ціни на золото різко падають, оскільки Пауелл говорить про підвищення ставок

Ціни на золото не змінилися в середу після рекордного падіння за місяць, оскільки голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл зазначив, що нещодавній сплеск інфляції, ймовірно, призведе до більшого зростання відсоткових ставок, ніж очікувалося.

Це призвело до того, що жовтий метал змінив майже всі свої нещодавні досягнення і впав поблизу рівнів, які востаннє спостерігалися наприкінці грудня. У вівторок ціни на золото також показали найгірший день більш ніж за місяць, впавши майже на 2%.

Спот-золото не змінилося на рівні 1813,39 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1816,25 долара за унцію до 20:30 за східним часом (1:30 за Грінвічем).

Пауелл сказав у своєму виступі перед Конгресом, що останні дані показали, що інфляція залишається незмінно високою і, ймовірно, викличе різке підвищення відсоткових ставок з боку ФРС.

Він попередив, що банк може повернутися до більш різких темпів підвищення у березні, коли все більше трейдерів почали встановлювати ціни на рівні 50 базисних пунктів (б.п.) наприкінці цього місяця.

Зростання відсоткових ставок сильно впливає ринки металів, збільшуючи альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Зростання прибутковості короткострокових казначейських облігацій також сприяло цій тенденції.

Цього тижня основну увагу буде приділено «Бежовій книзі» ФРС, яка буде опублікована пізніше цього ж дня, щоб краще зрозуміти, як банк сприймає економіку США. Дані щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі за лютий будуть опубліковані у п'ятницю, і будь-які ознаки зміцнення ринку праці дадуть ФРС більше економічних можливостей для подальшого підвищення ставок.

Ціни на інші дорогоцінні метали у середу знизилися після різких втрат на попередній сесії. Ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до 19,102 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину залишилися без змін на рівні 934,45 доларів за унцію.

Долар зміцнився по відношенню до кошика валют і був близьким до максимального рівня за три місяці.

Серед промислових металів ціни на мідь відновилися після падіння на 2,6% попередньої сесії, оскільки змішані торговельні дані з Китаю були посилені побоюваннями ФРС.

Ф'ючерси на мідь зросли майже на 0,5% - до 3,9852 долара за фунт.

Хоча дані у вівторок показали, що у лютому Китай зареєстрував рекордно високе позитивне сальдо торговельного балансу, імпорт країни скоротився набагато більше, ніж очікувалося, що вказує на те, що попит у найбільшого у світі імпортера сировинних товарів залишається слабким, незважаючи на відміну обмежень проти COVID .

Перспектива слабкого попиту з боку Китаю у поєднанні з побоюваннями потенційної рецесії через підвищення відсоткових ставок вплинули на перспективи цін на мідь.