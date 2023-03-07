Азіатські акції ростуть на тлі сподівань на менш яструбині свідченя Пауелла, та відставання Китаю

Більшість азіатських акцій виросли у вівторок на тлі ставок на те, що прийдешній виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла не буде таким яструбиним, як побоювалися, у той час як китайські акції трималися у вузькому діапазоні, оскільки побоювання щодо з приводу погіршення китайсько-американських відносин посилили побоювання уповільнення економічного відновлення.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite змінилися менш ніж на 0,2% у будь-якому напрямку, оскільки міністр закордонних справ Цінь Ган попередив про посилення конфлікту зі США, якщо Вашингтон не змінить своєї риторики щодо азіатського гіганта.

Попередження приголомшило ставлення до Китаю, оскільки трейдери переважно звертали увагу на минулі дані, що показують рекордне позитивне сальдо торговельного балансу в лютому.

Але імпорт Китаю скоротився протягом місяця набагато більше, ніж очікувалося, що вказує на те, що місцевий попит, як і раніше, залишається слабким, незважаючи на відміну більшості обмежень по боротьбі з COVID цього року.

Слабкі показники імпорту у поєднанні з м'якшими, ніж очікувалося, прогнозами ВВП на рік викликали деяке занепокоєння щодо масштабів відновлення економіки країни цього року.

Проте більшість інших відкритих для Китаю ринків зросли.

Тайванський зважений індекс та південнокорейський KOSPI зросли на 0,5% та 0,4% відповідно, тоді як гонконгський індекс Hang Seng показав найкращі результати за день, піднявшись на 1,2% завдяки сильним акціям нафтових та технологічних компаній.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,5%, оскільки дані показали, що зростання заробітної плати в країні впало більше, ніж очікувалося, у січні, що, ймовірно, дає менше стимулу Банку Японії до посилення грошово-кредитної політики.

Ризиковані акції Південно-Східної Азії зросли, при цьому тайський індекс SET зріс на 0,9%. Інфляція індексу споживчих цін у країні також виявилася нижчою, ніж очікувалося, у лютому, що свідчить про менш яструбину позицію центрального банку Таїланду.

Ширші азіатські ринки обережно виросли на тлі деяких очікувань, що уповільнення економічного зростання в США змусить Пауелла приглушити свою яструбину риторику під час дводенного виступу в Конгресі.

Але несподівана стійкість на ринку праці США у поєднанні з вищими, ніж очікувалося, показниками інфляції за січень можуть призвести до того, що ФРС збереже свою яструбину позицію. Цього тижня увага також буде зосереджена на даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі за лютий, які мають бути опубліковані у п'ятницю.

Будь-які ознаки сили, що продовжуються на ринку праці, ймовірно, сприятимуть подальшому підвищенню ставок, що є поганою ознакою для азіатських фондових ринків з високим ступенем ризику. Зростання відсоткових ставок вдарило по регіональними ринками у 2022 року і досі обмежувало відновлення цього року.

Австралійський індекс ASX 200 додав 0,5% у вівторок, незважаючи на те, що Резервний банк підвищив ставки на 25 базисних пунктів і заявив, що очікується подальше підвищення. Але погляди банку на грошово-кредитну політику здебільшого відповідали очікуванням ринку.