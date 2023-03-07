Золото сповзає нижче, оскільки наближаються свідчення Пауелла, мідь стабілізується

Ціни на золото у вівторок трималися у вузькому діапазоні, оскільки ринки пригальмували напередодні нових сигналів про грошово-кредитну політику з виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, тоді як ціни на мідь стабілізувалися в очікуванні даних про торгівлю Китаю.

Пауелл має виступити перед Конгресом о 10:00 за східним часом (15:00 за Грінвічем) і, ймовірно, намітить шлях відсоткових ставок у найближчі місяці. Але ринки не впевнені в тому, який тон задасть голова ФРС з огляду на те, що хоча інфляція несподівано зросла в січні, інші економічні індикатори показали, що економіка США охолоджується.

Очікування того, що відсоткові ставки досягнуть піку швидше раніше ніж пізніше, призвели до сильного відновлення цін на золото протягом попереднього тижня. Жовтий метал також викликав деякий попит як прихісток на тлі миготливих сигналів рецесії, оскільки інверсія кривої прибутковості в США поглибилася.

Спотове золото впало на 0,1% до 1844,49 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1849,95 доларів за унцію до 19:22 за східним часом (00:22 за Грінвічем). Обидва інструменти впали на 0,3% у понеділок.

Зростання відсоткових ставок несприятливе для золота з огляду на те, що вони збільшують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Але ознаки уповільнення економічного зростання США викликали деякі спекуляції у тому, що ФРС бракує економічного запасу, щоб продовжувати підвищувати ставки.

Проте перспектива підвищення процентних ставок призвела до різкого падіння цін на золото з січневих максимумів.

Ціни на інші дорогоцінні метали трохи знизилися у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до 980,0 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,1% - до 21,122 доларів за унцію.

Слабкість долара допомогла обмежити втрати на ринках металів, оскільки інвестори зафіксували прибуток у доларах США після лютого лютого. Прибутковість держоблігацій США також знизилася порівняно з недавніми піками.

Цього тижня увага також буде зосереджена на даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі за лютий, оскільки будь-які ознаки зміцнення ринку праці дають ФРС більше економічних можливостей для збереження підвищення ставок.

Серед промислових металів ціни на мідь залишалися стабільними після закінчення вкрай волатильної сесії у плюсі у понеділок. Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 4,0728 дол. за фунт після зростання на 0,7% на попередній сесії.

Спочатку червоний метал сильно постраждав від м'якшого, ніж очікувалося, прогнозу ВВП Китаю. Але ознаки деякої економічної стійкості в решті земної кулі допомогли трейдерам не звертати уваги на сигнали слабкого попиту з боку найбільшого імпортера міді у світі.

Тепер основна увага приділяється більшій кількості сигналів з Китаю, починаючи з даних про торгівлю, які мають бути опубліковані пізніше того ж дня.