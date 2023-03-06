Ціни на золото різноспрямовані, мідь падає на тлі слабкого цільового показника ВВП Китаю

Ціни на золото в понеділок були різноспрямованими на тлі деякої невизначеності щодо грошово-кредитної політики США, тоді як ціни на мідь різко знизилися, оскільки великий імпортер Китай встановив слабкіший, ніж очікувалося, цільовий показник ВВП на 2023 рік, підірвавши очікування сильного відновлення попиту.

Цінам на дорогоцінні метали сприяло падіння долара минулого тижня, яке перервало п'ятитижневий період збитків, оскільки трейдери переоцінили свої очікування щодо підвищення процентних ставок у США цього року.

Золото спот впало на 0,2% до 1852,26 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1858,15 долара за унцію на 19:19 за східним часом (00:19 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли більш ніж на 2% за останній тиждень.

Тиск долара на ринки металів відновився у понеділок, оскільки долар стабілізувався після різкого падіння у п'ятницю. Еталонна доходність казначейських облігацій США також коливалася трохи нижче за рівень 4%.

Ринки роблять ставку на те, що цільова ставка Федеральної резервної системи, ймовірно, досягне піку в найближчі місяці, перш ніж банк або призупинить свою яструбину позицію, або змінить свою яструбину позицію через посилення економічного тиску.

Але перспектива уповільнення економічного зростання дуже вплинула на ціни на мідь, посиливши тиск з боку м'якого цільового показника ВВП Китаю. Чиновники уряду Китаю у вихідні прогнозували, що економіка зросте на 5% у 2023 році після зростання на 3% у 2022 році.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% - до $4,0557 за фунт.

Аналітики ING назвали китайський прогноз «м'якшим, ніж очікувалося», заявивши, що уряд, ймовірно, визнав послаблення зовнішнього попиту на китайський експорт, що, своєю чергою, вплине на місцеву активність.

Прогноз також посилив побоювання, що відновлення в Китаї буде не таким стійким, як передбачалося спочатку, навіть незважаючи на те, що на початку цього року країна послабила більшість заходів щодо боротьби з COVID.

Але ділова активність у другій за величиною економіці світу у лютому зросла до докризового рівня, як показали дані минулого тижня. Показання викликали сильне зростання цін на мідь.

Інші дорогоцінні метали були неоднозначними на тлі невизначеності, що зберігається щодо того, де саме ставки в США досягнуть піку. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до 977,30 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до 21,308 доларів за унцію.

Зростання відсоткових ставок несприятливі для ринків металів, враховуючи, що вони збільшують альтернативні витрати володіння нерентабельними активами.

Цього тижня основну увагу буде приділено заяві голови ФРС Джерома Пауелла, а також даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за лютий.