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Азіатські фондові індекси щосили намагаються продовжити китайській гін, оскільки ризики підвищення ставок збільшуються

08:35 02.03.2023 |

Фінанси

 

Азіатські фондові індекси у четвер були неоднозначними, оскільки ринки зіставили потенційне відновлення економіки Китаю з побоюваннями щодо зростання інфляції та процентних ставок у світі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite трималися у вузькому діапазоні, при цьому їх зростання зараз остигає після дводенного зростання. Дані в середу показали, що ділова активність у країні зросла найшвидшими темпами за понад десятиліття після скасування більшості обмежень проти COVID.

Зараз основна увага приділяється зустрічі високопоставлених китайських чиновників, яка відбудеться цього тижня, яка може призвести до нових змін у політиці найбільшої економіки Азії.

Інші індекси, схильні до впливу Китаю, зафіксували деякий прибуток після сильного зростання в середу. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,8% після зростання більш ніж на 3% на попередній сесії, тоді як тайванський зважений індекс не змінився.

Акції гонконгського гіганта у сфері нерухомості China Vanke Co Ltd впали майже на 4% після того, як фірма заявила, що залучила майже 500 мільйонів доларів під час продажу акцій.

Сплеск прибутковості казначейських облігацій США за ніч чинив тиск на більшість азіатських ринків, оскільки несподіване зростання виробничих цін у лютому призвело до того, що трейдери оцінили велику ймовірність того, що вперта інфляція утримуватиме процентні ставки в США на більш високому рівні протягом більш тривалого часу.

Більш гарячі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в Німеччині також віщували аналогічні дані щодо інфляції в єврозоні, які будуть опубліковані пізніше в четвер, що може спровокувати ястребініші дії з боку Європейського центрального банку.

Перспектива підвищення відсоткових ставок не обіцяє нічого доброго азіатським акціям, враховуючи, що вони обмежують надходження іноземного капіталу в регіон. Регіональні центральні банки також підвищують відсоткові ставки, щоби не відставати від Федеральної резервної системи, яка стримує ліквідність.

Слабкі економічні показники також вплинули на настрої у регіонах. У січні промислове виробництво в Південній Кореї впало більше, ніж очікувалося, а роздрібні продажі впали на 2,1%, оскільки країна бореться з високою інфляцією та зростаючими відсотковими ставками.

Але південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,8% у торгівлі, що наздоганяє, після вихідних у середу.

Японський індекс Nikkei 225 не змінився, оскільки капітальні витрати у четвертому кварталі зросли, хоча прибуток бізнесу знизився. Впевненість японських домогосподарств у лютому також виявилася слабкішою, ніж очікувалося, що вказує на потенційне зниження роздрібних витрат.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився, оскільки зростання акцій основних гірничодобувних компаній було значною мірою компенсовано слабкими акціями банків. У січні кількість дозволів на будівництво в Австралії впала набагато більше, ніж очікувалося, оскільки зростання ставок за іпотечними кредитами стримувало покупців житла.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 впали на 0,5% кожен напередодні даних активності в місцевому секторі послуг, які мають бути опубліковані в п'ятницю.
За матеріалами: investing.com
 

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