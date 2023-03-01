Ціни на золото знижуються після відновлення від мінімумів 2023 року

Ціни на золото трохи знизилися в середу після дводенного відновлення з найнижчих рівнів цього року, при цьому увага, як і раніше, зосереджена на будь-яких інших сигналах щодо економіки США та Федеральної резервної системи.

Жовтий метал п'ять днів поспіль падав до найнижчого рівня з кінця грудня, оскільки серія сильних показників інфляції в США та яструбині сигнали від ФРС змусили інвесторів відмовитися від нерентабельних активів, переважно металів.

Спотове золото впало на 0,1% до 1825,29 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1831,95 доларів за унцію до 19:03 за східним часом (00:03 за Гринвічем). Обидва інструменти зросли приблизно на 1% за останні дві сесії.

Ринки металів відчули деяке полегшення після слабшої, ніж очікувалося, ділової активності в США та даних про впевненість споживачів, які показали, що деякі аспекти економіки охолоджуються через підвищення процентних ставок.

Ринки роблять ставку на те, що подальше уповільнення економіки США цього року підштовхне ФРС до призупинення циклу підвищення процентної ставки, що може принести користь золоту та іншим дорогоцінним металам. Але центральний банк не дав жодних вказівок на те, коли він призупинить підвищення ставок, а також заявив, що прагне подальшого охолодження економіки.

Цього тижня основну увагу буде приділено майбутнім даним ділової активності за лютий, які мають бути опубліковані в середу та четвер. Очікується, що виробничий сектор США залишиться на території скорочення, компенсуючи чинність сектора послуг.

Будь-які ознаки додаткового ослаблення економіки США можуть підтримати ціни на метали. Ринки металів були зруйновані зростанням відсоткових ставок у 2022 році, що змусило трейдерів сподіватися на будь-які ознаки уповільнення зростання.

Долар торгувався близько до двомісячного максимуму по відношенню до кошика валют, що також чинило тиск на ціни на метали після сильного відновлення цього року.

Інші дорогоцінні метали впали у середу. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до 951,80 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло впали на 0,4% до 20,983 долара за унцію, при цьому обидва метали показали сильне зростання на попередній сесії.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в середу після сильного триденного зростання на тлі надій на попит у Китаї.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,0728 за фунт після зростання майже на 3% за останні три сесії.

Ринки чекають на дані про ділову активність з Китаю, які повинні бути опубліковані пізніше цього ж дня, щоб отримати додаткові сигнали про відновлення економіки найбільшого у світі імпортера сировинних товарів.