Азіатські акції падають, Nikkei росте, тому що Уеда пропонує кілька змін

Більшість азіатських фондових ринків впали в п'ятницю, оскільки невизначеність щодо грошово-кредитної політики США спровокувала різке падіння акцій технологічних компаній, тоді як японський індекс Nikkei зріс, оскільки новий голова Банку Японії пообіцяв зберегти надм'яку політику.

Nikkei 225 підскочив на 1,1% після того, як економіст Казуо Уеда, який має обійняти посаду керуючого Банку Японії у квітні, заявив, що найближчим часом він має намір утримувати відсоткові ставки на наднизькому рівні.

Виступаючи на засіданні парламенту, Уеда сказав, що хоча банк зрештою посилить політику, Банк Японії збереже сприятливі умови для підтримки економічного зростання в найближчій перспективі.

Проте дані у п'ятницю показали, що споживча інфляція у Японії у січні зросла до максимуму за 41 рік. Зростаюча інфляція може зрештою змусити банк діяти і, як очікується, стримуватиме економічне зростання.

Більшість інших азіатських фондових ринків впали у п'ятницю, причому найбільше відступили технологічні біржі. Гонконгський індекс Hang Seng упав на 1,4% через втрату понад 4% акцій Alibaba Group Holding Ltd.

Незважаючи на те, що квартальний виторг Alibaba виявився вищим, ніж очікувалося, зростання, як і раніше, було на найнижчому рівні з 2013 року, оскільки компанія бореться з уповільненням зростання на своєму ключовому китайському ринку.

Втрати Alibaba також вразили інші регіональні технологічні компанії: південнокорейський KOSPI втратив 0,6%, а зважений тайванський індекс впав на 0,4%.

Але прибуток Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp допоміг еталонному показнику країни піднятися на 0,6% цього тижня після позитивного прогнозу попиту на чіпи з боку Nvidia.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 1%, у той час як індекс Shanghai Composite втратив 0,7% у п'ятницю, але обидва вони мали зрости протягом тижня. Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 зросли на 0,3% кожен на початку торгів і мали знизитися на 2,1% і 1,6% відповідно цього тижня.

Азіатські акції загалом постраждали через невизначеність щодо грошово-кредитної політики США напередодні публікації індексу особистих споживчих витрат - кращого показника інфляції ФРС. Очікується, що індекс підтвердить, що інфляція у США залишалася високою у січні.

Побоювання щодо подальшого підвищення відсоткових ставок ФРС посилилися в останні тижні після більш високих, ніж очікувалося, показників інфляції, а також ознак стійкості економіки США. Підвищення відсоткових ставок не обіцяє нічого доброго азіатським акціям, враховуючи, що вони обмежують надходження іноземного капіталу в регіон.