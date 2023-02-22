Азіатські акції постраждали від технологічного спаду, очікується більше сигналів від ФРС

Більшість азіатських фондових ринків впали в середу, відстежуючи нічні втрати на Волл-стріт, причому технологічні індекси втратили найбільше через обережність напередодні протоколу лютневого засідання Федерального резерву.

Японський Nikkei 225, тайванський зважений індекс та південнокорейський KOSPI показали найгірші результати за день, втративши від 0,8% до 1,4%. Технологічні індекси пережили найгірші продажі, оскільки дохідність казначейських облігацій США різко зросла за ніч в очікуванні протоколів ФРС, які мають бути опубліковані пізніше в середу.

Індекси Уолл-стріт також знизилися протягом ночі, причому Nasdaq Composite лідирував із втратами серед аналогів.

Багато хто очікує, що в протоколі ФРС буде повторена агресивна риторика центрального банку, яка тепер, як очікується, матиме більшу вагу в світлі вищих, ніж очікувалося, показників інфляції за січень.

Підвищення відсоткових ставок несприятливе для азіатських акцій через обмеження умов ліквідності, оскільки вищі прибутки відштовхують капітал від ризикованих активів. Очікується, що регіональні ринки також постраждають від уникнення ризику, особливо через те, що трейдери побоюються можливої рецесії в США.

Акції Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику в середу різко впали, при цьому біржі на Філіппінах та Індонезії втратили більше 1% кожна.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані PMI США, опубліковані напередодні, показали, що у найбільшої економіці світу ще спостерігалося зниження активності. Сильні показники також дають ФРС більше економічних можливостей підвищення процентних ставок.

Індекс особистих споживчих витрат США - основний показник інфляції ФРС - також має бути опублікований цього тижня, і очікується, що він ще раз підтвердить, що інфляція у січні залишалася тривкою.

Занепокоєння щодо ФРС значною мірою нівелює деякий оптимізм щодо відновлення китайської економіки цього року, яке, як очікується, піде на користь азіатським ринкам. Але перші показники в країні вказують на поступове відновлення, навіть якщо на початку цього року країна послабила більшість анти-COVID заходів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% та 0,3% відповідно.

Гонконгський індекс Hang Seng був єдиним хто зріс серед азіатських ринків у середу, незначно піднявшись завдяки зростанню в HSBC Holdings PLC. Акції банку зросли більш як на 4% після того, як він зафіксував високі прибутки у четвертому кварталі.

Настроям щодо Гонконгу також дещо сприяли дані, що показують, що економіка міста скоротилася у четвертому кварталі трохи менше, ніж передбачалося.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,5%, тому що сильні дані про зростання заробітної плати показали деяку стійкість на ринку праці, що дало Резервному банку більше можливостей подальшого підвищення ставок.