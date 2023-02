Волл-стріт повідомила про гірший день 2023 через побоювання, що відсоткові ставки будуть вищими на більш тривалий термін

У вівторок Волл-стріт оголосила про свої найгірші результати за рік, при цьому основні контрольні показники завершилися зниженням, оскільки інвестори інтерпретували відновлення ділової активності в США в лютому як таке, що відсоткові ставки повинні залишатися вищими, щоб контролювати інфляцію.

Для S&P 500 і Nasdaq Composite це була їхня третя сесія поспіль, що закривається зниженням, тоді як падіння Dow Jones Industrial звело нанівець його досягнення у 2023 році.

Падіння відбулося після того, як лютневий індекс S&P Global Purchasing Manufacturer's, що відображає ділову активність у США, повернувся до зростання вперше за вісім місяців. За даними опитування, показник 50,2 у порівнянні з 46,8 у січні був підтриманий стійким сектором послуг.

Звіт доповнює нещодавню низку економічних даних, які намалювали картину стійкої економіки, яка продовжує працювати на тлі багаторазового підвищення ставок центральним банком у 2022 році, спрямованого на стримування інфляції.

Оскільки інфляція все ще далека від цілі ФРС у 2%, а економіка зберігає свою активність, учасники грошового ринку вже дивляться у бік підвищення, де вони бачать пікові ставки ФРС - наразі вони становлять 5,35% у липні та залишаються на цьому рівні протягом року.

"Сьогодні стало ясно, що ФРС не жартує щодо більш тривалого зростання, і насправді він може бути трохи вищим протягом трохи більш тривалого часу", - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO. Сімейний офіс.

Акції США розпочали рік оптимістично після найгіршого річного показника за більш ніж десятиліття 2022 року, оскільки інвестори сподівалися, що цикл підвищення ставок центральним банком наближається до кінця. Такий позитив робить фондові ринки сприйнятливими до відкатів, коли дані підривають такі очікування.

"Ринок продовжує шукати голубину точку розвороту, і він просто не отримає її", - сказав Шлейф.

Інвестори звернуться до детального протоколу обговорення на останньому засіданні ФРС, яке має відбутися в середу, щоб отримати додаткові відомості щодо ставлення центрального банку до ставок.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 697,1 пункту, або 2,06%, до 33 129,59 пункту, S&P 500 - на 81,75 пункту, або 2,00%, до 3997,34 пункту, а Nasdaq Composite - на 294,97 пунктів, або 2,5%, до 11 492,30 пунктів.

Серед тих, хто постраждав від повсюдного падіння у вівторок, були акції великих технологічних компаній: Tesla Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp та Alphabet Inc, батьківська компанія Google, впали між 2,1% та 5,3%.

Їм не допоміг той факт, що еталонні 10-річні казначейські облігації США сягнули нового тримісячного максимуму.

Вища прибутковість зазвичай позначається на акціях зростання, оцінка яких, як правило, заснована на майбутньому прибутку, який сильно дисконтується в міру підвищення ставок.

Індекс напівпровідників також постраждав, впавши на 3,3%.

Акції Home Depot Inc впали на 7,1% до тримісячного мінімуму після того, як мережа магазинів товарів для дому №1 попередила про послаблення попиту та опублікувала похмурий прогноз прибутку на 2023 рік.

Акції дрібнішого конкурента Lowe's Cos Inc впали на 5,1% напередодні результатів наступного тижня.

Walmart прогнозує річний прибуток нижче за оцінки і намалював похмуру картину того, що більш висока, ніж очікувалося, інфляція продуктів харчування знижує розмір прибутку. Проте найбільший у світі ритейлер зріс на 0,6%.

Усі 11 основних секторів S&P 500 впали, при цьому зниження споживчого індексу на 3,3% лідирує.

Обсяг на біржах США становив 11 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,62 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав два нових 52-тижневі максимуми і один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 57 нових максимумів та 112 нових мінімумів.