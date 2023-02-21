Європейські фондові ринки падають після невтішних даних PMI у промисловості єврозони

Європейські фондові ринки у вівторок знизилися, оскільки інвестори перетравили додаткові корпоративні доходи після невтішної виробничої активності в двох найбільших економіках єврозони.

О 04:20 за східним часом (09:20 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,9% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,9%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,5%.

Дані, опубліковані раніше у вівторок, показали, що економічна активність у Франції зросла у лютому вперше з жовтня, при цьому швидке значення індексу менеджерів із закупівель для її домінуючого сектору послуг зросло до 52,8 пунктів у лютому порівняно з 49,4 у січні.

Тим не менш, попередній лютневий PMI для виробничого сектору Франції впав до 47,9 пунктів з 50,5 в січні, що нижче 50 пунктів, що свідчить про зростання активності.

Схожа історія була й у Німеччині, найбільшій економіці єврозони.

Хоча складовий PMI Німеччини піднявся до 51,1 у лютому з 49,9 у попередньому місяці, індекс ділової активності у її життєво важливому виробничому секторі впав до 46,5, що свідчить про скорочення, що призвело до зниження виробничого сектору єврозони до 48,5 в цілому.

Ці невтішні цифри з'явилися після того, як економіка єврозони несподівано зросла в останньому кварталі 2022 року, і припускають, що посилення грошово-кредитної політики Європейського центрального банку має вплив.

У корпоративному секторі акції HSBC впали на 1,9%, незважаючи на те, що у вівторок найбільший банк Європи повідомив про різкий стрибок прибутку у четвертому кварталі. Кредитор також повідомив, що непередбачений прибуток від підвищення процентних ставок досяг свого піку, тоді як він зазнав збитків у розмірі 300 мільйонів доларів від очікуваного продажу свого російського бізнесу.

Акції BHP впали на 2,4% після того, як англо-австралійська гірничодобувна компанія зафіксувала різке зниження піврічного прибутку через уповільнення попиту в Китаї та зниження цін на залізняк.

Акції InterContinental Hotels впали на 1,6% навіть після того, як група оголосила про викуп акцій ще на 750 млн. доларів після того, як відновлення у сфері подорожей після пандемії дозволило їй показати добрі результати.

Акції Engie зросли на 3,9% до найвищого рівня за два місяці після того, як французький енергетичний гігант оголосив про прибуток, що перевищує очікування, за четвертий квартал 2022 року і підвищив дивіденди.

Ціни на нафту впали у вівторок через зміцнення долара США, оскільки трейдери готуються до нових економічних підказок цього тижня щодо курсу грошово-кредитної політики США.

Сильні економічні дані цього місяця підвищили очікування того, що Федеральній резервній системі доведеться підняти більше, ніж очікувалося раніше. Це підтримало долар, що зробило нафту, номіновану в доларах, дорожчою для іноземних покупців.

Увага цього тижня буде прикута до протоколу лютневого засідання ФРС, яке має відбутися у середу, а також до ряду спікерів ФРС.

На 04:20 за східним часом ф'ючерси на американську нафту торгувалися зі зниженням на 0,5% до 76,19 долара за барель, а контракт на нафту марки Brent впав на 1,7% до 82,68 долара.

Крім того, ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 1841,65 доларів за унцію, тоді як пара EUR/USD знизилася на 0,2% до 1,0665.