Золото дешевшає через побоювання підвищення процентної ставки, мідь краща за ринок цього тижня

Ціни на золото впали в п'ятницю, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США та яструбині коментарі представників Федеральної резервної системи викликали побоювання з приводу подальшого підвищення процентних ставок, тоді як оптимізм із приводу Китаю показав, що ціни на мідь випереджають ринки металів цього тижня.

Інфляція індексу цін виробників у США зросла більше, ніж очікувалося, у січні, як показали дані у четвер, що з'явилися слідом за перегрітим звітом про індекс споживчих цін і вказують на те, що інфляція у найбільшій економіці світу залишається сталою.

Президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив, що центральний банк може повернутися до підвищення процентних ставок швидшими темпами, і підвищив ймовірність підвищення процентних ставок на 50 базисних пунктів у березні.

Окремо президент ФРС Клівленда Лоретта Местер також заявила, що відсоткові ставки, ймовірно, зростуть вище за 5%, оскільки ФРС боротиметься з інфляцією, і що центральний банк мав підвищити ставки більш ніж на 25 базисних пунктів на лютневому засіданні.

Прибутковість долара та казначейських облігацій злетіла після їхніх коментарів, і інвестори вклали кошти в долар, сподіваючись на більш високу та безпечну прибутковість. Це відтягнуло більшу частину потоків із ринків золота.

Золото спот впало на 0,2% до 1833,67 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 1842,75 доларів за унцію. Ціни на жовтий метал мали втратити від 1% до 1,7% цього тижня, третій тиждень поспіль у червоній зоні.

Перспектива підвищення процентних ставок у США не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, оскільки збільшує їхню альтернативну вартість. Зростання ставок також призводить до того, що інвестори віддають перевагу долару як актив-притулок, враховуючи, що він пропонує вищу прибутковість.

Інші дорогоцінні метали також впали у п'ятницю. Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до 920,30 доларів за унцію - щонайменше за три місяці, тоді як ф'ючерси на срібло впали на 1,2% до 21,448 доларів за унцію, щонайменше за 2,5 місяці.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися в п'ятницю, але, як і раніше, налаштовані на позитивне завершення тижня на тлі оптимізму з приводу Китаю та можливих перебоїв із постачанням.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,2% до 4,1137 долара за фунт і мали вирости на 2,4% цього тижня, що стало їх найкращим результатом за тиждень із початку січня.

Мідь також має перервати тритижневий спад поспіль, оскільки Китай, найбільший у світі імпортер міді, наголосив на додаткових заходах стимулювання для підтримки економічного зростання. Цей крок відновив оптимізм щодо відновлення економіки Китаю після того, як на початку цього року країна послабила більшість заходів щодо боротьби з COVID.

Посилена суперечка між урядом Панами та іноземними виробниками міді також погрожувала призупинити експорт міді з країни, що могло обмежити пропозицію та призвести до зростання цін.