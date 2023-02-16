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Ціни на золото відновлюються з 5-тижневого мінімуму, але ФРС побоюється обмежити зростання
08:06 16.02.2023 |
Ціни на золото трохи зросли з п'ятитижневого мінімуму в четвер, але зростання було обмежене, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів та ознаки тривкої інфляції в США викликали побоювання з приводу подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою, що призвело до зростання прибутковості казначейських облігацій.
Жовтий метал різко впав у середу після того, як дані показали, що роздрібні продажі в США зросли в січні значно більше, ніж очікувалося. Ці дані у поєднанні з вищими, ніж очікувалося, показниками інфляції за місяць посилили побоювання, що інфляція залишиться стійкою, що дає ФРС додатковий стимул для подальшого підвищення процентних ставок цього року.
Ціни на золото закріпили більшу частину свого недавнього зростання на цих побоюваннях, оскільки ринки почали відмовлятися від ставок на те, що ФРС потенційно може повернути навспак цього року. Центральний банк досі дотримувався своєї яструбиної риторики.
Спотове золото зросло на 0,3% до 1841,32 долара за унцію, а ф'ючерси на золото виросли на 0,3% до 1850,70 долара за унцію до 21:16 за східним часом (2:16 за Грінвічем). Обидва інструменти знизилися на 1,5% та 0,9% відповідно цього тижня.
Перспектива зростання відсоткових ставок не обіцяє нічого хорошого для жовтого металу та його нерентабельних аналогів, оскільки альтернативна вартість володіння такими активами зростає. Тиск на золото також зробив стрибок прибутковості короткострокових казначейських облігацій цього тижня, що викликало глибшу інверсію кривої прибутковості США - класичну ознаку того, що ринки враховують потенційну рецесію.
Зростання короткострокової прибутковості також підірвало попит на золото як прихісток, який інакше виграв би від побоювань рецесії в США.
Інші дорогоцінні метали також виросли у четвер після різких втрат цього тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до 921,75 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,7% до 21,730 доларів за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися після різких коливань цього тижня, оскільки трейдери зіставили побоювання щодо глобальної рецесії та подальшого уповільнення попиту з потенційним зростанням цін через перебої з постачанням у Панамі.
Ф'ючерси на високоякісну мідь зросли на 0,3% до $4,0380 за фунт. Ціни на червоний метал зросли на початку цього тижня, оскільки суперечка між урядом Панами і виробниками міді загрожувала припиненням поставок міді з країни.
Але побоювання щодо глобальної рецесії та відсутності економічних сигналів з боку Китаю обмежили потенціал зростання цін на мідь.
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