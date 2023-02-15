Азіатські акції постраждали від технологічного розгрому, оскільки тривка інфляція посилює побоювання ФРС

Більшість азіатських фондових ринків впали в середу після того, як вищі, ніж очікувалося, показники інфляції в США посилили побоювання з приводу більш яструбиних дій Федеральної резервної системи, при цьому основні втрати зазнали акцій регіональних технологічних компаній.

Акції регіональних технологічних компаній опинилися під тиском через те, що Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скинула більшу частину своїх акцій виробника мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp і збільшила свою частку Apple Inc.

Акції TSMC впали більш ніж на 3% та посіли перше місце в індексі Taiwan Weighted, який упав на 1,6%. Індекс також був найгіршою азіатською біржею за день.

Інші технологічні індекси також зазнали різких втрат: гонконгський Hang Seng упав на 1,3%, а південнокорейський KOSPI втратив 1,2%.

Ширші азіатські фондові ринки також відступили: китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили 0,3% і 0,4% відповідно.

Настрої щодо ризикових активів були зіпсовані сильнішими, ніж очікувалося, даними індексу споживчих цін у США за січень, які показали, що інфляція залишається стійкою, незважаючи на низку підвищень процентних ставок ФРС.

Показання дають ФРС додатковий стимул для подальшого підвищення процентних ставок у найближчій перспективі, що загрожує відпливом іноземного капіталу з азіатських ринків. Очікується також, що регіональні центральні банки збільшать ставки, щоб не відставати від ФРС, обмежуючи умови ліквідності.

Перспектива вищих відсоткових ставок також збільшує ймовірність рецесії в США цього року, оскільки зростання короткострокової прибутковості відображає побоювання інвесторів щодо уповільнення.

Азіатські акції зазнали різких втрат у 2022 році, коли ФРС розпочала агресивне підвищення процентної ставки, і ця ботьба буде тривати і надалі. Середні економічні показники з Китаю також чинили тиск на регіональні настрої через перспективу поетапного відновлення найбільшої економіки Азії.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,5%, оскільки інвестори, як і раніше, не впевнені в місцевій грошово-кредитній політиці після того, як уряд несподівано призначив економіста Кадзуо Уеду наступним керуючим Банку Японії.

Очікується, що Уеда, якого вважають безпрограшним вибором, прийме підхід до управління грошово-кредитною політикою, заснований на даних, що з огляду на зростання інфляції в країні може призвести до посилення політики раніше, ніж очікувалося.

Австралійський індекс ASX 200 опустився на 1%, при цьому акції банків-важковаговиків подешевшали через слабкий прогноз Commonwealth Bank of Australia.

ЦБА, найбільший кредитор країни, повідомив про рекордний проміжний прибуток, але попередив, що умови кредитування в країні погіршуються на тлі високих процентних ставок та інфляції.