Ринки акцій АТР показали різноспрямовані зміни у п'ятницю

Фондові індекси країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) не продемонстрували єдиної динаміки на торгах у п'ятницю.

Трейдери чекають на статдані по ринку праці США. Економісти очікують, що дані вкажуть на уповільнення зростання кількості робочих місць. Американський ринок праці загалом залишається стійким, незважаючи на масштабне підвищення ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США минулого року.

Ряд великих технологічних компаній США останнім часом оголосили про скорочення, проте опубліковані напередодні статдані вказали, що скорочення не є повсюдними, пише MarketWatch.

Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зменшилася на 3 тис. - до 183 тис. осіб, йдеться у звіті міністерства праці США. Це мінімальне значення із квітня 2022 року.

Значення японського індексу Nikkei 225 збільшилось на 0,4%.

До лідерів підвищення котирувань входять акції виробника підшипників і карданних валів NTN Corp. (+12,6%), холдингової компанії Z Holdings Corp. (+12,2%) та виробника споживчої електроніки Sony Group Corp. (+6,2%).

Sony скоротила чистий прибуток у третьому кварталі 2022 фінансового року через різке зниження доходів кінобізнесу, проте показник перевищив консенсус-прогноз аналітиків.

Китайський індекс Shanghai Composite зменшився на 0,7%, гонконгський Hang Seng - на 1,4%.

Індекси менеджерів із закупівель (PMI) у Китаї, що розраховуються Caixin, збільшилися в січні, піднявшись вище за позначку в 50 пунктів, що говорить про зростання активності.

Зведений PMI піднявся минулого місяця до 51,1 пунктів з 48,3 пунктів у грудні, індикатор активності у сфері послуг - до 52,9 пунктів з 48 пунктів.

Найбільше зниження в Гонконгу демонструють папери забудовника Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-7,3%), виробника скла Xinyi Glass Holdings Ltd. (-4,6%), а також інтернет-компанії Baidu Inc. (-4,4%).

Вартість рітейлера JD.com Inc. зменшилася на 2,4%, виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 1,5%, розробника ігор Netease Inc. - Зросла на 0,6%.

Значення південнокорейського Kospi підвищилось на 0,5%.

Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. зросли на 0,5%, автовиробника Hyundai Motor - на 1,7%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 за день додав 0,62%.

Вартість провідного виробника вина Treasury Wine Estates Ltd. зріс на 1,9%.

Капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto зменшилася відповідно на 1,9% та 2%.

Акції Insurance Australia Group Ltd. подешевшали на 2,1%. Австралійський страховик прозвітував про попередні результати за перше півріччя, які вказали на збільшення чистого прибутку більш ніж удвічі.