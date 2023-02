Азіатські акції зростають, оскільки побоювання ФРС слабшають, Індію стримує Адані

Більшість азіатських фондових ринків зросли в четвер, при цьому акції технологічних компаній зросли найбільше після того, як останнє засідання Федеральної резервної системи посилило очікування можливого «голубиного» ухилу з боку центрального банку, в той час як індійські ринки відстали на тлі втрати Adani Group.

Технологічні біржі показали найкращі результати за день: зважений індекс Тайваню та KOSPI зросли на 1,1% та 0,8% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng також збільшився на 0,4%.

Федеральна резервна система підвищила відсоткові ставки в середу, як і очікувалося, і дала зрозуміти, що продовжуватиме підвищувати ставки для стримування інфляції. Але це спонукало очікування, що подальший економічний спад підштовхне банк до потенційного зниження відсоткових ставок вже наприкінці 2023 року.

Більшість ринків, орієнтованих на ризик, зросли на цій ідеї, причому індекси Уолл-стріт також зросли за ніч. Технологічний NASDAQ Composite продемонстрував найбільше зростання серед своїх конкурентів.

Перспектива розвороту ФРС є особливо привабливою для азіатських акцій після того, як вони постраждали від зростання відсоткових ставок до 2022 року.

Індійські акції відставали від своїх конкурентів: індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 торгуються в діапазоні від флету до мінімуму. Збитки були в основному пов'язані з фірмами Adani Group, а також з промисловими та банківськими акціями, що зазнають впливу конгломерату після того, як він раптово відкликав пропозицію своєї флагманської фірми Adani Enterprises Ltd на суму 2,5 мільярда доларів.

Індійські ринки також перетравлювали бюджет на 2023 рік, який було опубліковано у середу. У бюджеті передбачено більше пільг із прибуткового податку, а також зазначено збільшення державних видатків цього року.

Гігант споживчих товарів ITC Ltd показав кращі результати в обох індійських індексах, піднявшись на 5,5% до рекордного рівня, в той час як технологічні важковаговики, включаючи Infosys Ltd і HCL Technologies Ltd, також зросли.

Китайські акції відставали від своїх конкурентів на тлі невизначеності щодо відновлення економіки країни цього року. Урядові та приватні дані PMI, опубліковані цього тижня, малюють змішану картину економіки після того, як Пекін послабив більшість заходів щодо боротьби з COVID на початку цього року.

Індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,3%, при цьому втрати в основних інвестиційних будинках та промислових акціях склали найбільшу вагу, тоді як індекс Shanghai Composite зріс на 0,1%, оскільки зміцнення акцій основних технологічних компаній допомогло компенсувати більше широкі втрати.

Тепер основна увага приділяється майбутнім засіданням центральних банків єврозони та Великобританії, які, як очікується, призведуть до подальшого підвищення процентних ставок. Ринки також очікують найближчими тижнями надходження даних від великих китайських фірм.