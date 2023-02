Індекси Волл-стріт додали більше 1% після обнадійливих даних щодо інфляції з боку ФРС

Основні фондові індекси США закрилися у вівторок більш ніж на 1% вище, оскільки дані вартості робочої сили обнадіяли інвесторів у зв'язку з агресивним підходом Федеральної резервної системи до стримування інфляції за день до важливого політичного рішення центрального банку.

Інвестори також переварили повну тарілку звітів про прибутки та збитки. Акції Exxon Mobil Corp та United Parcel Service Inc зросли після відповідних результатів, у той час як Caterpillar Inc та McDonald's Corp впали після їх результатів.

S&P 500 показав своє перше січневе зростання з 2019 року, набравши 6,2%, тоді як технологічний індекс Nasdaq підскочив на 10,7% за місяць - це найбільше відсоткове зростання у січні з 2001 року.

За даними Міністерства праці, вартість робочої сили в США зростала найповільнішими темпами за рік у четвертому кварталі, оскільки зростання заробітної плати сповільнилося. Очікується, що в середу центральний банк США підвищить ставку за фондами ФРС на 25 базисних пунктів після того, як у 2022 році ФРС агресивно підвищила ставки, щоб стримати інфляцію, що росте.

Дані про витрати на робочу силу «вказують на те, що, можливо, те, що зробив ФРС, працює, і ... ми наближаємося до підвищення процентних ставок», - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 368,95 пунктів, або 1,09%, до 34 086,04 пунктів, S&P 500 додав 58,83 пунктів, або 1,46%, до 4076,6 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1 ,74 пункти, або 1,67%, до 11 584,55 пунктів.

Усі 11 секторів S&P 500 закрилися на позитивній території, на чолі із сировинними та споживчими товарами, які зросли більш ніж на 2%.

Крім рішення ФРС щодо процентної ставки в середу, прес-конференцію голови Джерома Пауелла буде ретельно вивчено щодо можливого завершення циклу підвищення процентної ставки та ознак того, як довго ставки можуть залишатися на високому рівні.

"Джером Пауелл і команда, ймовірно, розглядають це пом'якшення фінансових умов, яке відбулося за останній місяць, і ми побачимо, чи спробують вони чинити опір цьому якоюсь мірою", - сказала Мона Махаджан, старший інвестиційний стратег Edward Jones. «Я не думаю, що вони хотіли б, щоб ринки росли надто далеко і надто швидко».

Що стосується новин про доходи, акції Exxon Mobil зросли на 2,2% після того, як найбільша нафтова компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 56 мільярдів доларів за 2022 рік, встановивши не лише рекорд компанії, а й історичний максимум для західної нафтової галузі.

Акції United Parcel Service зросли на 4,7% після того, як її квартальний прибуток перевищив оцінки, тоді як акції General Motors Co підскочили на 8,3% після того, як вона прогнозувала вищу, ніж очікувалося, прибуток на 2023 рік. .

Акції Caterpillar впали на 3,5%, оскільки прибуток виробника машин у четвертому кварталі впав на 29%. Акції McDonald's впали на 1,3% після того, як мережа бургерних попередила, що інфляція позначиться на маржі 2023 року.

Напружений тиждень для ринків також включатиме звіти Apple Inc, Amazon.com Inc і Alphabet Inc найближчими днями, засідання центральних банків у Європі та щомісячний звіт про зайнятість у США.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 4,91 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,12 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 100 нових максимумів та 25 нових мінімумів.

Близько 12 мільярдів акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 11,4 мільярда на день за останні 20 сесій.