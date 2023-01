S&P 500 закрився на найвищому рівні за місяць, індекси зросли за тиждень, коли почалася звітність

S&P 500 і Nasdaq закрилися в п'ятницю на найвищому рівні за місяць, а акції JPMorgan Chase та інших банків зросли після квартальних результатів, які відкрили сезон звітності.

Усі три основні індекси також продемонстрували сильне зростання за тиждень, внаслідок чого S&P 500 зріс на 4,2% у 2023 році, а індекс волатильності Cboe - показник страху Уолл-стріт - закрився на річному мінімумі.

У п'ятницю фінансовий сектор був серед секторів, які надали найбільшу підтримку S&P 500.

JPMorgan Chase & Co та Bank of America Corp перевершили оцінки квартального прибутку, тоді як Wells Fargo & Co та Citigroup Inc не виправдали квартальних оцінок прибутку.

Але акції всіх чотирьох фірм зросли разом із банківським індексом S&P 500, який у підсумку зріс на 1,6%. Акції JPMorgan зросли на 2,5%.

Тим не менш, найбільші банки Уолл-стріт накопичили більше коштів на чорний день, щоб підготуватися до можливої рецесії, і повідомили про слабкі результати інвестиційно-банківської діяльності, виявляючи при цьому обережність у прогнозуванні зростання доходів. Вони сказали, що вищі ставки допомогли збільшити прибуток.

Стратеги заявили, що інвестори стежитимуть за подальшими вказівками керівників компанії протягом найближчих тижнів.

"Це знову змістило акцент на прибуток", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

«Незважаючи на те, що доходи були переважно в порядку, люди просто відступають, і ви побачите вичікувальну позицію щодо акцій», оскільки інвестори чують більше від керівників компаній.

За даними Refinitiv, річний прибуток компаній S&P 500, як очікується, знизиться на 2,2% за квартал.

Деяку підтримку ринку в п'ятницю також надало опитування Мічиганського університету, яке показало покращення настроїв споживачів у США, при цьому річний прогноз інфляції впав у січні до найнижчого рівня з весни 2021 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 112,64 пункту, або 0,33%, до 34 302,61 пункту, S&P 500 додав 15,92 пункту, або 0,40%, до 3999,09 пункту, а Nasdaq Composite додав ,05 Пункт, або 0,71%, до 11 079,16 пункту.

S&P 500 закрився на найвищому рівні з 13 грудня, а Nasdaq закрився на найвищому рівні з 14 грудня.

За тиждень S&P 500 додав 2,7%, а Dow зріс на 2%. Nasdaq виріс на 4,8%, що стало найбільшим тижневим відсотковим приростом із 11 листопада.

Фондовий ринок США буде закрито у понеділок у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Індекс споживчих цін, опублікований у четвер, та інші недавні дані зміцнили сподівання, що стійка тенденція до зниження інфляції може дати Федеральній резервній системі можливість згорнути своє підвищення відсоткових ставок.

Учасники фінансового ринку тепер бачать можливість того, що ФРС підвищить базову ставку на 25 базисних пунктів у лютому з ймовірністю 91,6%.

Серед акцій Tesla, що падають за день, впали на 0,9% після того, як вона знизила ціни на свої електромобілі в США і Європі на цілих 20% через відсутність оцінок поставок на 2022 рік.

Що стосується інших новин про прибутки та збитки, акції UnitedHealth Group Inc зросли після того, як вони перевершили очікування Уолл-стріт щодо прибутку в четвертому кварталі, але наприкінці дня акції впали.

Акції Delta Air Lines Inc впали на 3,5%, оскільки компанія прогнозує прибуток у першому кварталі нижче за очікування.

Обсяг на біржах США становив 10,77 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,81 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,79 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,78 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 105 нових максимумів та 8 нових мінімумів.