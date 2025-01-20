Нацбанк знову продав за тиждень понад мільярд доларів

Упродовж тижня з 13 до 17 січня Національний банк для підтримки курсу гривні продав $1,014 млрд.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому Нацбанк не купував валюту.

Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $2,05 млрд, а купив - $200 тис.

Нагадаємо, що тижнем раніше, з 6 до 10 січня, НБУ продав для підтримки курсу $1,038 млрд.

Як повідомляося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на 20 січня на рівні 42,1257 грн/$, порівняно із 42,1729 грн/$ у п'ятницю. Минулого понеділка, 13 січня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 5 копійок - до 43,3684 грн за євро.