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Нацбанк знову продав за тиждень понад мільярд доларів
10:06 20.01.2025 |
Упродовж тижня з 13 до 17 січня Національний банк для підтримки курсу гривні продав $1,014 млрд.
Про це свідчать дані регулятора.
При цьому Нацбанк не купував валюту.
Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $2,05 млрд, а купив - $200 тис.
Нагадаємо, що тижнем раніше, з 6 до 10 січня, НБУ продав для підтримки курсу $1,038 млрд.
Як повідомляося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на 20 січня на рівні 42,1257 грн/$, порівняно із 42,1729 грн/$ у п'ятницю. Минулого понеділка, 13 січня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 5 копійок - до 43,3684 грн за євро.
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